"Помойки Кремля": спикер Навального "разнесла" версию росСМИ насчет отравления

Пресс-секретарь Алексея Навального "разгромила" версию росСМИ насчет отравления / Reuters

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального, который попал в реанимацию больницы Омска, Кира Ярмыш "разнесла" версию росСМИ – "помоек Кремля" – начет отравления политика.

Информация о том, что Навальный отравился из-за того, что-то выпил или съел сам – "полная чушь", написала спикер на своей странице в Twitter.

Ярмыш добавила, что оппозиционер не приходил в сознание, а его диагноз не сообщают.

"Судя по кремлевским помойкам, им потребовалось пять часов, чтобы выработать общую прорывную версию: Навальный что-то выпил или съел сам. Это, разумеется, полная чушь…", – поделилась пресс-секретарь.

Спикер Навального полагает, что врачам запретили "говорить хоть слово". Также она показала фото, сделанное в коридоре реанимации.Читайте также"Спасают жизнь": появились свежие новости о состоянии Навального

Ранее сообщалось, что Алексею Навальному стало очень плохо утром 20 августа в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, и оппозиционера отправили в больницу.

Политик попал в реанимацию, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кира Ярмыш сообщали, что Навальный впал в кому. Позже выяснилось, что состояние оппозиционера стабильное.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что версия об умышленном отравлении оппозиционера не рассматривается. Собеседник говорил, что политик мог 19 августа сам что-то выпить или принять.