Помпео отреагировал на насильственное изгнание белорусских оппозиционеров

Майк Помпео / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео отреагировал на насильственное изгнание лидеров оппозиции в Беларуси. В частности, он призвал белорусские власти прекратить насилие на фоне протестов в стране.

Об этом Помпео написал в своем Twitter.

Госсекретарь США призвал освободить всех незаконно задержанных в ходе протестов.

"Глубоко обеспокоен сообщениями о похищении и попытке насильственного изгнания лидеров оппозиции в Беларуси. Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова", - отметил госсекретарь.

Кроме того, Соединенные Штаты обсуждают со своими союзниками возможность введения новых санкций против белорусских чиновников за нарушение прав человека и репрессии.

"Соединенные Штаты в координации со своими партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных целенаправленных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси", - говорится в заявлении, распространенном американским госдепартаментом.

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