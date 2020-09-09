Помпео отреагировал на насильственное изгнание белорусских оппозиционеров

США обсуждают возможность введения новых санкций против белорусских чиновников за нарушение прав человека и репрессии.
Государственный секретарь США Майк Помпео отреагировал на насильственное изгнание лидеров оппозиции в Беларуси. В частности, он призвал белорусские власти прекратить насилие на фоне протестов в стране.
Об этом Помпео написал в своем Twitter.
Госсекретарь США призвал освободить всех незаконно задержанных в ходе протестов.
"Глубоко обеспокоен сообщениями о похищении и попытке насильственного изгнания лидеров оппозиции в Беларуси. Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова", - отметил госсекретарь.
Кроме того, Соединенные Штаты обсуждают со своими союзниками возможность введения новых санкций против белорусских чиновников за нарушение прав человека и репрессии.
"Соединенные Штаты в координации со своими партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных целенаправленных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси", - говорится в заявлении, распространенном американским госдепартаментом.
Задержание оппозиционеров в Беларуси - что было ранее:
- 8 сентября в Минске был задержан известный политтехнолог Виталий Шкляров. Его обвиняют в в работе на одного из лидеров белорусского протестного движения Сергея Тихановского, арестованного в конце мая.
- 8 сентября Марию Колесникову и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались выдворить на территорию Украины. Родненков и Кравцов успешно пересекли белорусско-украинскую границу.
- Марию Колесникову задержали. По предварительной информации, ее не смогли отправить в Украину по той причине, что она порвала свой паспорт.