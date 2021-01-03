США похвастались, как жестко "щемили" Россию из-за Украины

Штаты ввели ограничительные меры против сотен российских объектов, отметил Помпео.
Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что администрация президента Дональда Трампа делала самые жесткие шаги по отношению к России, в частности из-за ее агрессии в Украине.
Американские власти ввели санкции против более 365 российских объектов, написал дипломат в своем аккаунте в Twitter.
Помпео подчеркнул, что ни одна американская администрация не действовала по отношению к РФ так жестко.
"С 2017 года администрация Дональда Трампа ввела санкции против более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и во всей Европе…", – поделился дипломат.
- Напомним, санкции против России из-за агрессии в отношении Украины США и ряд других стран начали вводить в 2014 году.
- РФ не оставила ограничительные меры без ответа и ввела контрсанкции.
Ситуация в США – что нужно знать
В 2020 году на президентских выборах бывший вице-президент Джозеф Байден набрал больше голосов, чем Дональд Трамп.
Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако не смирился с поражением и пригрозил крупным судебным иском.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".