США похвастались, как жестко "щемили" Россию из-за Украины

При Дональде Трампе США жестко "щемили" Россию, поделился Майк Помпео / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что администрация президента Дональда Трампа делала самые жесткие шаги по отношению к России, в частности из-за ее агрессии в Украине.

Американские власти ввели санкции против более 365 российских объектов, написал дипломат в своем аккаунте в Twitter.

Помпео подчеркнул, что ни одна американская администрация не действовала по отношению к РФ так жестко.

"С 2017 года администрация Дональда Трампа ввела санкции против более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и во всей Европе…", – поделился дипломат.

Напомним, санкции против России из-за агрессии в отношении Украины США и ряд других стран начали вводить в 2014 году.

РФ не оставила ограничительные меры без ответа и ввела контрсанкции.

Ситуация в США – что нужно знать

В 2020 году на президентских выборах бывший вице-президент Джозеф Байден набрал больше голосов, чем Дональд Трамп.

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако не смирился с поражением и пригрозил крупным судебным иском.