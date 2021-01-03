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США похвастались, как жестко "щемили" Россию из-за Украины

3 января 2021, 16:41

Штаты ввели ограничительные меры против сотен российских объектов, отметил Помпео.

Помпео поделился, что при Трампе США жестко щемили Россию – Санкции США
При Дональде Трампе США жестко "щемили" Россию, поделился Майк Помпео / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что администрация президента Дональда Трампа делала самые жесткие шаги по отношению к России, в частности из-за ее агрессии в Украине.

Американские власти ввели санкции против более 365 российских объектов, написал дипломат в своем аккаунте в Twitter.

Помпео подчеркнул, что ни одна американская администрация не действовала по отношению к РФ так жестко.

"С 2017 года администрация Дональда Трампа ввела санкции против более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и во всей Европе…", – поделился дипломат.

  • Напомним, санкции против России из-за агрессии в отношении Украины США и ряд других стран начали вводить в 2014 году.
  • РФ не оставила ограничительные меры без ответа и ввела контрсанкции.

Ситуация в США – что нужно знать

В 2020 году на президентских выборах бывший вице-президент Джозеф Байден набрал больше голосов, чем Дональд Трамп.

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако не смирился с поражением и пригрозил крупным судебным иском.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

новости США Дональд Трамп санкции против России Майк Помпео
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