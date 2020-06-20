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В России коп устроил поножовщину: погибли двое полицейских

Конфликт произошел на бытовой почве.

20 июня 2020, 14:55
полиция РФ
В России полицейский зарезал своих коллег / Фото dp.ru

В российском городе Воркута сотрудник полиции устроил поножовщину. Его задержали по подозрению в убийстве двоих коллег.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на МВД, конфликт между ними произошел на бытовой почве.

Подозреваемый работал водителем в дежурной части. В пятницу, 19 июня, он еще с двумя полицейскими выпивал в гараже до позднего вечера. Во время застолья между ними возник спор, затем 38-летний Вадим К. схватил нож и зарезал своих друзей, а затем попытался скрыться. Он успел доехать домой, но там его уже ждали правоохранители.

"Поступило сообщение о том, что в здании, расположенном в переулке Юнь-Ягинский города Воркуты, обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД России по Воркуте. По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте", – говорится в сообщении МВД.

Напомним, ранее в подземке Москвы произошло ЧП – одна из пассажирок устроила поножовщину. Злоумышленницу удалось задержать курсанту Министерства внутренних дел России.

поножовщина МВД РФ полиция новости России
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