"Пообедаем драниками": Жириновский захотел в Минске парад с россиянами

Владимир Жириновский / Reuters

Скандальный российский политик, депутат Госдумы РФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил организовать на центральных улицах Минска "парад дружбы и любви с россиянами".

Об этом он написал на своем канале в мессенджере Telegram.

"ЛДПР предлагает провести на центральных улицах Минска парад дружбы и любви с участием 100 тысяч русских патриотов. Мы приедем на поездах рано утром, проведем шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедаем драниками и вечерним поездом уедем домой в Москву", - написал Жириновский.

Только в случае такого парада, по мнению политика, в Беларуси поймут, что Россия не собирается вводить в страну войска и оккупировать ее.

"Мы любим Белоруссию и хотим дружить", ‒ заявил Жириновский.

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