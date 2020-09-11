"Пообедаем драниками": Жириновский захотел в Минске парад с россиянами

Одиозный деятель российского политикума продолжает комментировать протесты в Беларуси
Скандальный российский политик, депутат Госдумы РФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил организовать на центральных улицах Минска "парад дружбы и любви с россиянами".
Об этом он написал на своем канале в мессенджере Telegram.
"ЛДПР предлагает провести на центральных улицах Минска парад дружбы и любви с участием 100 тысяч русских патриотов. Мы приедем на поездах рано утром, проведем шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедаем драниками и вечерним поездом уедем домой в Москву", - написал Жириновский.
Только в случае такого парада, по мнению политика, в Беларуси поймут, что Россия не собирается вводить в страну войска и оккупировать ее.
"Мы любим Белоруссию и хотим дружить", ‒ заявил Жириновский.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Владимир Жириновский заявлял ‒ для России и Кремля (в условиях массовых протестов в Беларуси) в первую очередь важен вопрос безопасности ее западных границ.
- Кроме того, политик заявлял - беспорядки после выборов президента Беларуси являются агонией режима Александра Лукашенко.