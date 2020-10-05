Протесты и попытка штурма Белого дома: что происходит в Кыргызстане

В Киргизии после парламентских выборов начались протесты / Sputnik Кыргазстан

В республике Кыргызстан 4 октября состоялись выборы в Жогорку Кенеш (киргизский парламент), по предварительным итогам которых в главный законодательный орган власти страны прошли четыре политические силы – Мекеним Кыргызстан – 23,9%, Биримдик – 24,5%, Кыргызстан – 8,7% и Бутун Кыргызстан – 7,1% голосов. Представители оппозиции выступили против результатов голосования и вывели людей на улицы.

В ходе протестов в понедельник, 5 октября, активисты направились на штурм Белого дома, где расположены резиденция главы государства и правительство Кыргызстана, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Некоторые из участников митингов залезли на ограждение перед зданием и попытались его перелезть. Другие бросали в сторону Белого дома камни. Милиция разгоняла протестующих при помощи светошумовых гранат.

Сообщается, что акция изначально началась около 12:00 по местному времени на площади Ала-Тоо. Приблизительно 3-4 тысячи активистов протестовали против итогов местных выборов и требовали проведения нового избирательного процесса. Ближе к вечеру активистов стали разгонять правоохранители. Однако протесты продолжаются.

Протесты в Киргизии /Sputnik / Эламан Карымшаков

Протесты в Киргизии / Sputnik / Эламан Карымшаков

Протесты в Киргизии / Sputnik / Эламан Карымшаков

Протесты в Киргизии / Sputnik / Эламан Карымшаков

Протесты в Киргизии / Sputnik / Эламан Карымшаков

Протесты в Киргизии / Sputnik / Эламан Карымшаков

По информации РИА Новости, в Бишкеке происходят столкновения между протестующими и силовиками. В правоохранителей летят камни – против активистов используют газ.

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