Протесты и попытка штурма Белого дома: что происходит в Кыргызстане

Оппозиция не признала результаты парламентских выборов в Киргизии.
В республике Кыргызстан 4 октября состоялись выборы в Жогорку Кенеш (киргизский парламент), по предварительным итогам которых в главный законодательный орган власти страны прошли четыре политические силы – Мекеним Кыргызстан – 23,9%, Биримдик – 24,5%, Кыргызстан – 8,7% и Бутун Кыргызстан – 7,1% голосов. Представители оппозиции выступили против результатов голосования и вывели людей на улицы.
В ходе протестов в понедельник, 5 октября, активисты направились на штурм Белого дома, где расположены резиденция главы государства и правительство Кыргызстана, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Некоторые из участников митингов залезли на ограждение перед зданием и попытались его перелезть. Другие бросали в сторону Белого дома камни. Милиция разгоняла протестующих при помощи светошумовых гранат.
Сообщается, что акция изначально началась около 12:00 по местному времени на площади Ала-Тоо. Приблизительно 3-4 тысячи активистов протестовали против итогов местных выборов и требовали проведения нового избирательного процесса. Ближе к вечеру активистов стали разгонять правоохранители. Однако протесты продолжаются.
По информации РИА Новости, в Бишкеке происходят столкновения между протестующими и силовиками. В правоохранителей летят камни – против активистов используют газ.
Что произошло в Кыргызстане
- Обстановка в республике Кыргызстан накалилась утром, 5 октября. После объявления предварительных итогов выборов, в результате которых выяснилось, что оппозиционные силы не проходят в парламент, 11 партий отказались признавать их результаты.
- Глава партии Бир Бол Алтынбек Сулайманов заявил, что нужно провести новые выборы без провластных партий. По его словам, Кыргызстан "опозорился на весь мир", а таких выборов в стране еще никогда не было.
- В Жогорку Кенеш – 120 парламентских мест, на которые претендовали 16 партий. Победившие политические силы будут создавать коалицию, так как большинства не получит ни одна партия.