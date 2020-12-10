Pornhub запретил скачивания из-за скандала с запрещенными видео

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Карантин из-за коронавируса повлиял на всех по своему. Американское издание The New York Times накинулось на Pornhub с изобличительной статьей, в которой в резких выражениях утверждается, что сайт "кишит" видео с изнасилованиями, всяческими извращениями и даже порно с несовершеннолетними. По мнению автора, на сайте невозможно понять при просмотре видео, какой возраст у героев, и есть ли им 18 лет. Он жестоко критикует платформу за то, что она зарабатывает на этом, и что видео еще и можно скачивать и добавлять без контроля.

Сайт Pornhub сменил правил правила пользования своими ресурсами в ответ на статью TNYT.

Теперь видео смогут загружать и скачивать только верифицированные пользователи, контент будет проверяться дополнительно, а заработок с видео, которые обошли защиту будет невозможным.

Новые правила Pornhub:

Запрет на загрузки от неверифицированных пользователей на сайт. Загружать ролики смогут только аккаунты, продающие свой контент через сервис. В 2021 году PornHub также планирует добавить новый процесс верификации для обычных пользователей, однако его детали пока неизвестны.

Запрет на скачивание видео с сайта — исключение составляют лишь платные загрузки по Модельной программе.

Расширенная модерация с использованием современных технологий анализа и распознавания незаконных данных. Сервис уже использует технологию, которая выявляет уже удалённые из сайта ролика и не позволяет их залить повторно.

Trusted Flagger Program — программа, которая позволит некоммерческим организациям предупреждать о содержимом, который, может нарушать условия обслуживания PornHub

Полное описание всех нововведений можно прочитать на сайте.

Как результат обличающей статьи - MasterCard и Visa пообещали расследовать ситуацию и пересмотреть отношения с сайтом, если обвинения подтвердятся.

Напомним, что весной 2020 Pornhub Премиум стал бесплатным по всему миру из-за коронавируса.

Но о блокировке сайта пока что не идет и речь. Например, в ноябре в Таиланде началась акция протеста против блокировки порносайта Pornhub