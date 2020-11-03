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После кровавой бойни в Вене задержали выходцев с Северного Кавказа

3 ноября 2020, 15:19

В Австрии после серии терактов были задержаны выходцы с Северного Кавказа и ряда балканских стран.

теракт в Вене
Число жертв теракта в Вене возросло / Reuters

Число жертв теракта в Вене возросло до 5. Его совершил 20-летний Фейзулай К., ранее осужденный в Австрии за участие в деятельности террористической организации.

В МВД Австрии уточнили, что Фейзулай К. 25 апреля 2019 года был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за то, что собирался уехать в Сирию и присоединиться к террористам "Исламского государства", сообщает издание Kronen Zeitung.

5 декабря 2019 года его освободили условно-досрочно. Он считался молодым совершеннолетним и, таким образом, подпадал под действие Закона о суде по делам несовершеннолетних.

Австрийское агентство APA приводит полное имя террориста — Фейзулай Куйтим.

По данным СМИ, незадолго до теракта Куйтим принес присягу на верность новому главе ИГИЛ Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Кураиши. Он также сделал фото с мачете, пистолетом и автоматом Калашникова.

Также стало известно, что в Австрии после серии терактов были задержаны выходцы с Северного Кавказа и ряда балканских стран. Как заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", многочисленные задержания после атаки прошли не только в австрийской столице, но и в других городах страны.

"Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа", - пояснил посол, его цитирует ТАСС.

При этом он отметил, что других деталей о личностях задержанных на данный момент нет.

Кроме того, австрийская газета "Хойте" сообщила, что число жертв стрельбы в Вене возросло до пяти.

Теракт в Вене – о чем сообщалось ранее:

  • 3 ноября президент США Дональд Трамп отреагировал на кровавый теракт в Вене. Американский лидер заявил, что нападения на мирных людей должны прекратиться.
  • В столице Австрии власти продолжают усиливать меры безопасности. Как известно, один из нападавших был ликвидирован, при этом по меньшей мере один из террористов смог убежать. Полиция до сих пор его ищет. Местных жителей и в дальнейшем просят оставаться дома и не выходить без крайней необходимости.
  • В МВД Австрии заявили, что теракт в Вене совершили исламские террористы. В частности, один из них симпатизировал "Исламскому государству". Чуть позже сторонники ИГ взяли на себя вину за теракт.
  • Вечером 2 ноября австрийские издания сообщили, что возле синагоги в центре Вены произошла стрельба. Чуть позже глава МВД Австрии назвал происходящее в городе терактом.

Северный Кавказ Новости Австрии теракт в Вене
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