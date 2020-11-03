После кровавой бойни в Вене задержали выходцев с Северного Кавказа

Число жертв теракта в Вене возросло / Reuters

Число жертв теракта в Вене возросло до 5. Его совершил 20-летний Фейзулай К., ранее осужденный в Австрии за участие в деятельности террористической организации.

В МВД Австрии уточнили, что Фейзулай К. 25 апреля 2019 года был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за то, что собирался уехать в Сирию и присоединиться к террористам "Исламского государства", сообщает издание Kronen Zeitung.

5 декабря 2019 года его освободили условно-досрочно. Он считался молодым совершеннолетним и, таким образом, подпадал под действие Закона о суде по делам несовершеннолетних.

Австрийское агентство APA приводит полное имя террориста — Фейзулай Куйтим.

По данным СМИ, незадолго до теракта Куйтим принес присягу на верность новому главе ИГИЛ Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Кураиши. Он также сделал фото с мачете, пистолетом и автоматом Калашникова.

Также стало известно, что в Австрии после серии терактов были задержаны выходцы с Северного Кавказа и ряда балканских стран. Как заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", многочисленные задержания после атаки прошли не только в австрийской столице, но и в других городах страны.

"Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа", - пояснил посол, его цитирует ТАСС.

При этом он отметил, что других деталей о личностях задержанных на данный момент нет.

Кроме того, австрийская газета "Хойте" сообщила, что число жертв стрельбы в Вене возросло до пяти.

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