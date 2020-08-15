Лукашенко пригрозил Путину и потребовал от него помощи

Последние новости Беларуси - Лукашенко кинулся за помощью к Путину / УНИАН

Глава Беларуси Александр Лукашенко намерен провести срочные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, протесты в Беларуси являются угрозой не только для его страны – но и для соседних.

"Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси… Защита сегодня Беларуси – это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда", – заявил Лукашенко на сегодняшнем совещании.

Он уверен, что протесты в Беларуси координируются извне.

Читайте такжеПиррова победа Лукашенко: что будет с Беларусью, если батька останется"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства", – заявил Лукашенко.

Отметим, что сам Путин еще ни разу официально не комментировал протесты в Беларуси. Также Кремль не сообщал ни о каких телефонных переговорах двух лидеров. В то же время 10 августа Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах в приветственной телеграмме.

Читайте такжеПутин будет душить Лукашенко строгим ошейником – экспертНапомним, в Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. После того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером выборов является действующий президент Александр Лукашенко, начались массовые протесты.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4 661 075 человек), его основной оппонент Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека).

Ранее СМИ узнали, признает ли Украина выборы в Беларуси.