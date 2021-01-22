Последствия штурма Капитолия: бойцов Нацгвардии "скосил" коронавирус

Бойцы Нацгвардии слегли с коронавирусом

Среди бойцов Нацгвардии США, которые охраняли Капитолий после беспорядков, произошла вспышка коронавируса - военные массово находятся на карантине.

Руководство Нацгвардии США официально отказалось предоставить количество инфицированных среди военных, которые были привлечены к охране Капитолия. В то же время военные и законодатели опасаются, что эта вспышка станет еще более массовой, сообщает агентство Politico со ссылкой на источники в Нацгвардии.

Отмечается, что хоть нацгвардейцев и пытались провериться на коронавирус после прибытия в Вашингтон, но тест перед отправкой сдавали не все, некоторым только измеряли температуру.

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Проблема усугубилась после инаугурации Байдена, поскольку тысячам военнослужащим, охранявшим Капитолий, пришлось освободить здания и отправиться на отдых в отели. Однако военных не всегда размещали в нормальных условиях, например, одно из подразделений было вынуждено жить в заведении с одной ванной на всех.

В Сенате уже начали расследовать эту проблему, уделяя особое внимание тому, как Нацгвардия вводит меры по противодействию коронавирусу. Сенаторы считают, что размещение военных в переполненных заведениях создало опасность распространения коронавируса.

Штурм Капитолия - о чем шла речь ранее: