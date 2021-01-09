Посол Польши в Украине сделал резонансное заявление о Бандере

Цихоцкий назвал Бандеру "идеологом преступления и ненависти"/ МИД Польши

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что Степан Бандера является "идеологом преступления и ненависти", поддержав заявление израильского посла Джоэля Лиона, ранее назвавшего Бандеру "пособником нацистов" и подвергнувшего критике марш в его честь.

В частности, Цихоцкий на своей странице в микроблоге Twitter опубликовал пост в поддержку посла Израиля в Украине Джоэля Лиона, после резонансного заявления которого украинские националисты провели акцию под израильским посольством, требуя от государства признания Голодомора геноцидом украинского народа.

"Дорогой Джоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля в Украине, я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки. Сироты от идеолога преступления и ненависти "пусть отступят назад и покроются бесчестием", - написал Цихоцкий.

Польский посол ведет свой Twitter на польском языке, однако данное сообщение было написано на украинском.

Позицию Цихоцкого в своем Telegram-канале прокомментировал народный депутат от фракции Слуга народа Максим Бужанский.

"То, что польский посол поддержал израильского посла в его позиции по поводу поклонников покойного Степана, неудивительно. Удивительно то, что Украина шаг за шагом, дотошно и кропотливо копирует польскую политику в отношении украинцев, 30х годов прошлого века. Которая и создала Бандеру и тысячи его сторонников", - подчеркнул парламентарий.Читайте также"Пособник нацистов и убийца детей": в США накинулись на Киев из-за марша Бандеры

Марш ко дню рождения Степана Бандеры