Посол Польши в Украине сделал резонансное заявление о Бандере

Примечательно, свой пост о Степане Бандере дипломат Бартош Цихоцкий написал на украинском языке.
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что Степан Бандера является "идеологом преступления и ненависти", поддержав заявление израильского посла Джоэля Лиона, ранее назвавшего Бандеру "пособником нацистов" и подвергнувшего критике марш в его честь.
В частности, Цихоцкий на своей странице в микроблоге Twitter опубликовал пост в поддержку посла Израиля в Украине Джоэля Лиона, после резонансного заявления которого украинские националисты провели акцию под израильским посольством, требуя от государства признания Голодомора геноцидом украинского народа.
"Дорогой Джоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля в Украине, я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки. Сироты от идеолога преступления и ненависти "пусть отступят назад и покроются бесчестием", - написал Цихоцкий.
Польский посол ведет свой Twitter на польском языке, однако данное сообщение было написано на украинском.
Позицию Цихоцкого в своем Telegram-канале прокомментировал народный депутат от фракции Слуга народа Максим Бужанский.
"То, что польский посол поддержал израильского посла в его позиции по поводу поклонников покойного Степана, неудивительно. Удивительно то, что Украина шаг за шагом, дотошно и кропотливо копирует польскую политику в отношении украинцев, 30х годов прошлого века. Которая и создала Бандеру и тысячи его сторонников", - подчеркнул парламентарий.Читайте также"Пособник нацистов и убийца детей": в США накинулись на Киев из-за марша Бандеры
Марш ко дню рождения Степана Бандеры
- 1 января в Киеве прошло ежегодное факельное шествие в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.
- Более 500 человек прошли маршем от парка Шевченко в направлении Майдана Независимости. Активисты шли под знаменами красно-черных флагов и символики Национального корпуса, ВО Свободы и Правого сектора.
- Посол Израиля в Украине Джоэль Лион в своей реакции на марш в честь Бандеры назвал лидера украинских националистов "пособником нацистов".
- После его слов 6 января под посольством Израиля в Киеве прошла акция протеста, во время которой активисты требовали признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа.
- Его заявление привело к дискуссии в Сети, в которой приняли участие нардеп Максим Бужанский и блогер Игорь Мосийчук.