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Посол Украины распек Бундестаг из-за Голодомора

1 декабря 2020, 15:13

Андрей Мельник выразил возмущение тем, что немецкий парламент затягивает принять закон о геноциде.

Андрей Мельник
Андрей Мельник / посольство Украины в Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник поддал жесткой критике Бундестаг и его парламентариев за то, что те недостаточно спешат с признанием Голодомора геноцидом украинцев.

Об этом дипломат заявил в комментарии немецкому политическому изданию Cicero, выразив свое разочарование тем, что немецкие депутаты пренебрегают Голодомором, а также тем, насколько они "легкомысленно относятся к этой центральной для каждого украинца теме".

Мельник объяснил мотивы немецких депутатов страхом.

"То, что главной причиной для Бундестага не признавать Голодомор является, очевидно, именно страх перед дальнейшей конфронтацией с путинской Россией, посол называет позорным", - говорится в тексте статьи.

Это уже не первое громкое высказывание Мельника – ранее он охарактеризовал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера как "топ-лоббиста Кремля с бесстыдными тезисами".

В ответ экс-канцлер обозвал посла "карликом из Украины, который никого не интересует".

Позже, после отравления российского оппозиционера Алексея Навального, Мельник заявил, что этот инцидент является "ударом в лицо и сознательным унижением канцлера Ангелы Меркель, правительства и немецкой общественности".

новости Германии Ангела Меркель Голодомор Андрей Мельник новости Украины
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