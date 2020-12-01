Посол Украины распек Бундестаг из-за Голодомора

Андрей Мельник / посольство Украины в Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник поддал жесткой критике Бундестаг и его парламентариев за то, что те недостаточно спешат с признанием Голодомора геноцидом украинцев.

Об этом дипломат заявил в комментарии немецкому политическому изданию Cicero, выразив свое разочарование тем, что немецкие депутаты пренебрегают Голодомором, а также тем, насколько они "легкомысленно относятся к этой центральной для каждого украинца теме".

Мельник объяснил мотивы немецких депутатов страхом.

"То, что главной причиной для Бундестага не признавать Голодомор является, очевидно, именно страх перед дальнейшей конфронтацией с путинской Россией, посол называет позорным", - говорится в тексте статьи.

Это уже не первое громкое высказывание Мельника – ранее он охарактеризовал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера как "топ-лоббиста Кремля с бесстыдными тезисами".

В ответ экс-канцлер обозвал посла "карликом из Украины, который никого не интересует".

Позже, после отравления российского оппозиционера Алексея Навального, Мельник заявил, что этот инцидент является "ударом в лицо и сознательным унижением канцлера Ангелы Меркель, правительства и немецкой общественности".