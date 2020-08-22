"Потерял сознание – били сильнее": В Минске жертвы силовиков показали, как их избивали

В Минске бывшие заключенные вышли на новую акцию – с плакатами и фото про беспредел силовиков в Беларуси.
Мирные акции в Минске продолжаются. Среди прочего сегодня на площадь Победы вышли бывшие заключенные ЦИП на Окрестина.
Своей акцией минчане решили напомнить о событиях 9-11 августа, когда силовики жестоко избивали людей в изоляторах, пишет Телеграм-канал Mash.
Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
Напомним, Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
Ранее в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска. После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более семи тысяч человек.
Как сообщалось, в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.
Также появилось видео жестокой расправы над демонстрантами в Беларуси. Ролик был снят очевидцами 10 августа.
Кроме того, в Беларуси медики заявили об изнасиловании мужчин и женщин-демонстрантов. В милиции проверяют информацию.