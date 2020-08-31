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"Повод для войны": между Грецией и Турцией обострилась ситуация - эксперт

31 августа 2020, 19:43

Греция, Турция, Франция, Египет и США - все усилили своё военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье.

Турция, ВМС
Турция и Греция стоят на пороге войны / vestikavkaza.ru

Ситуация в Восточном Средиземноморье между Грецией и Турцией обостряется. Греки высадили военный десант на остров Кастелоризо в 2 км от берегов Турции. По соглашениям двух стран, этот остров должен быть демилитаризированным. Соответственно, для Анкары высадка греческих войск - это вызов и провокация, убежден эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илья Куса.

Об этом Куса высказался на своей странице в Facebook.

"Внеочередное заседание глав МИД стран-членов ЕС ситуацию не разрешило. Под напором Греции, страны согласовали список санкций против Турции, но дали им время до конца сентября. Анкара этот ультиматум уже отвергла, и заявила, что будет защищать свои суверенные права и свою территорию", - рассказал эксперт.

По его словам, в игру включилась Франция. Президент Эммануэль Макрон заявил, что прочертил в Восточном Средиземноморье свои "красные линии", и применит силу, если Турция их пересечёт.

"Что за "красные линии", мы точно не знаем, как и то, являются ли его слова блефом на публику или же реальной угрозой применения военной силы", - отметил эксперт.

Куса уточнил, что Греция, Турция, Франция, Египет и США - все усилили своё военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье.

"В самой Турции тоже звучат боевые барабаны и грозные заявления. Вице-президент Фуат Октай вчера предупредил Грецию не расширять зону своего "территориального мира" с 6 до 12 миль в Ионическом море, иначе Анкара воспримет это как "повод для войны". В Афинах уже заявили, что намерены это сделать так или иначе, и расширить охват своей потенциальной исключительной экономической зоны до берегов Турции", - добавил эксперт.

По словам эксперта, готовится подписание между Грецией и Кипром договора о делимитации морских границ - такого же, какой они подписали с Египтом, а позже с Италией, против чего выступила Турция, у которой есть аналогичное соглашение с триполийским Правительством в Ливии.

"Главные риски, которые несёт данная ситуация, следующие:

  1. Милитаризация Восточного Средиземноморья.
  2. Угроза для международных торговых путей из Чёрного моря.
  3. Дестабилизация Балкан и разморозка конфликта на Кипре.
  4. Эрозия и без того ослабленной европейской архитектуры безопасности", - подытожил Куса.

Читайте такжеУдар по турецким позициям в Сирии: Киев поддержал АнкаруНапомним, то, что Турция де-факто перебросила войска в Азербайджан – это, по сути, политический шаг, который направлен на то, чтобы обозначить территорию интереса, пояснил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

Он подчеркнул, что все эти действия происходят в рамках двусторонних соглашений об обороне и военной безопасности, которые существуют между двумя странами конфликта.

новости Украины Турция Греция война военный конфликт
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