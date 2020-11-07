"Повреждения, как от скальпеля": ученые ошарашили новыми осложнениями COVID-19

Коронавирус оставляет рубцы на сердце - исследование / http://horoshev.ru

У людей, который переболели опасным коронавирусом, остаются рубцы не только на легочной ткани, но и на сердечной мышце. Воспаление сердца, при этом, фиксируется даже у тех, кто перенес COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Согласно исследованию, которое опубликовали специалисты Института Гладстона в Сан-Франциско (США), вирус вызывает более чем значительные повреждения сердечной ткани, пишет Reuters.

Ученые наблюдали за инфицированной сердечной мышцей при помощи электронного микроскопа, и выяснили, что коронавирус спровоцировал повреждения, нанесенные будто бы острым скальпелем.

"Коронавирус способен учинить настоящую резню в сердечной ткани. Картина, характерная для заболевания, совсем не похожа на ту, что мы видим при наследственных болезнях", - говорят американские ученые, отмечая, что это объясняет, почему переболевшие COVID-19 люди жалуются на слабость и одышку даже после выздоровления.

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Серьезные повреждения сердца фиксируются почти у 50 процентов людей, перенесших коронавирус.

Основные проблемы с сердцем, провоцируемые новым вирусом:

миокардит,

острая и хроническая сердечная недостаточность,

аритмия

некроз кардиомиоцитов.

Мутации коронавируса