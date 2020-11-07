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"Повреждения, как от скальпеля": ученые ошарашили новыми осложнениями COVID-19

7 ноября 2020, 20:24

Серьезные повреждения сердца фиксируются почти у 50 процентов людей, перенесших коронавирус.

Сердце
Коронавирус оставляет рубцы на сердце - исследование / http://horoshev.ru

У людей, который переболели опасным коронавирусом, остаются рубцы не только на легочной ткани, но и на сердечной мышце. Воспаление сердца, при этом, фиксируется даже у тех, кто перенес COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Согласно исследованию, которое опубликовали специалисты Института Гладстона в Сан-Франциско (США), вирус вызывает более чем значительные повреждения сердечной ткани, пишет Reuters.

Ученые наблюдали за инфицированной сердечной мышцей при помощи электронного микроскопа, и выяснили, что коронавирус спровоцировал повреждения, нанесенные будто бы острым скальпелем.

"Коронавирус способен учинить настоящую резню в сердечной ткани. Картина, характерная для заболевания, совсем не похожа на ту, что мы видим при наследственных болезнях", - говорят американские ученые, отмечая, что это объясняет, почему переболевшие COVID-19 люди жалуются на слабость и одышку даже после выздоровления.

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Серьезные повреждения сердца фиксируются почти у 50 процентов людей, перенесших коронавирус.

Основные проблемы с сердцем, провоцируемые новым вирусом:

  • миокардит,
  • острая и хроническая сердечная недостаточность,
  • аритмия
  • некроз кардиомиоцитов.

Мутации коронавируса

  • Правительство Дании поручило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных.
  • Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
  • ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.
  • Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.

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