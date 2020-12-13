Токсиколог оценил вероятность повторного отравления Навального в омской больнице

Алексей Навальный / Reuters

Возможности отравить российского оппозиционного политика Алексея Навального, пока он лежал в омской больнице, ни у кого не было.

Об этом сообщил главный токсиколог Омской области, заведующий отделением острых отравлений омской больницы Александр Сабаев, передает ТАСС.

По его словам, ни у кого кроме медицинских работников доступа к Навальному не было.

"Никаких вопросов ни с чьей стороны к нам не возникало. Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему (Навальному, - ред.) не имел", - сказал Сабаев.

Токсиколог также заявил, что отравления Навального в принципе не было.

"Все это вымысел от начала до конца. Не было отравления ни первичного, ни вторичного. Это информационная "утка", все раскручивается ради каких-то определенных целей", — отметил врач.

Отравление Навального - что было ранее: