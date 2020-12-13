Токсиколог оценил вероятность повторного отравления Навального в омской больнице

Ни у кого кроме медицинских работников доступа к Навальному не было, заявил главный токсиколог Омской области.
Возможности отравить российского оппозиционного политика Алексея Навального, пока он лежал в омской больнице, ни у кого не было.
Об этом сообщил главный токсиколог Омской области, заведующий отделением острых отравлений омской больницы Александр Сабаев, передает ТАСС.
По его словам, ни у кого кроме медицинских работников доступа к Навальному не было.
"Никаких вопросов ни с чьей стороны к нам не возникало. Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему (Навальному, - ред.) не имел", - сказал Сабаев.
Токсиколог также заявил, что отравления Навального в принципе не было.
"Все это вымысел от начала до конца. Не было отравления ни первичного, ни вторичного. Это информационная "утка", все раскручивается ради каких-то определенных целей", — отметил врач.
Отравление Навального - что было ранее:
- Утром 20 августа Алексею Навальному стало очень плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Борт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали.
- Позже стало известно, что политик попал в реанимацию, находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом выяснилось, что Навальный впал в кому.
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах физиологических жидкостей Алексея Навального есть токсичные химикаты.
- 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".
- Британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщила о том, что Навального пытались отравить в России и во второй раз - когда он лежал в искусственной коме в Омске.