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Появилась нано-маска, убивающая коронавирус

29 августа 2021, 03:14
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Это - трехслойная повязка с наночастицами серебра и меди.

Маску можно стирать / gaceta.unam.mx

Ученые не перестают удивлять открытиями во имя скорейшего прекращения пандемии коронавируса. Так, в Мексиканском национальном автономном университете (UNAM) изобрели многоразовую защитную маску от COVID-19.

Изделие обладает нанослоями серебра и меди, которые нейтрализуют коронавирусную инфекцию, в частности, вирус SARS-CoV-2, и даже бактерии, сообщает прессслужба учреждения.

Авторы разработки назвали данную трехслойную маску SakCu (Sak на языке майя означает серебро, а Cu - химический символ меди).

Уже установлено, что при больших концентрациях вирус исчезал более чем на 80% всего за 8 часов. При низкой нагрузке - его не обнаруживали уже через два часа.

Исследователи отмечают, что мембрана SARS-CoV-2 при контакте с нано-шаром из серебра и меди разрывается, а РНК - повреждается.

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Тестирование на пяти бактериях, которые вызывают внутрибольничные инфекции, также оказалось успешным. Их удалось полностью ликвидировать спустя четыре часа.

Более того, данные маски, можно безопасно утилизировать, не опасаясь оставшихся частиц инфекции. А еще - SakCu можно стирать. При этом она совершенно не потеряет своих свойств.

"Маска эффективно задерживает 50% для мельчайших аэрозольных частиц и от 80 до 90% частиц размером 2,5 микрона", - заключили создатели SakCu.

Напомним, в Узбекистане начали выращивать помидоры, которые якобы вырабатывают вакцину от коронавируса. Ученые агрономы утверждают, что спустя два месяца томаты можно будет попробовать и проверить их эффективность. Растение вырабатывает антиген к коронавирусу. Для создания "волшебных" томатов ученые клонировали часть клетки вируса COVID-19, обнаруженного в стране, и внедрили ее в клетку растения.

viber
коронавирус
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