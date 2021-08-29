Появилась нано-маска, убивающая коронавирус

Это - трехслойная повязка с наночастицами серебра и меди.
Ученые не перестают удивлять открытиями во имя скорейшего прекращения пандемии коронавируса. Так, в Мексиканском национальном автономном университете (UNAM) изобрели многоразовую защитную маску от COVID-19.
Изделие обладает нанослоями серебра и меди, которые нейтрализуют коронавирусную инфекцию, в частности, вирус SARS-CoV-2, и даже бактерии, сообщает прессслужба учреждения.
Авторы разработки назвали данную трехслойную маску SakCu (Sak на языке майя означает серебро, а Cu - химический символ меди).
Уже установлено, что при больших концентрациях вирус исчезал более чем на 80% всего за 8 часов. При низкой нагрузке - его не обнаруживали уже через два часа.
Исследователи отмечают, что мембрана SARS-CoV-2 при контакте с нано-шаром из серебра и меди разрывается, а РНК - повреждается.
Тестирование на пяти бактериях, которые вызывают внутрибольничные инфекции, также оказалось успешным. Их удалось полностью ликвидировать спустя четыре часа.
Более того, данные маски, можно безопасно утилизировать, не опасаясь оставшихся частиц инфекции. А еще - SakCu можно стирать. При этом она совершенно не потеряет своих свойств.
"Маска эффективно задерживает 50% для мельчайших аэрозольных частиц и от 80 до 90% частиц размером 2,5 микрона", - заключили создатели SakCu.
Напомним, в Узбекистане начали выращивать помидоры, которые якобы вырабатывают вакцину от коронавируса. Ученые агрономы утверждают, что спустя два месяца томаты можно будет попробовать и проверить их эффективность. Растение вырабатывает антиген к коронавирусу. Для создания "волшебных" томатов ученые клонировали часть клетки вируса COVID-19, обнаруженного в стране, и внедрили ее в клетку растения.