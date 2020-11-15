Появилось видео, как Путин не читая подписал соглашение по Карабаху

Перед записью подписания договора Путину предложили "пробежать" текст глазами, но он отказался это делать.
Глава Кремля Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали документ о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Перемирие вступило в силу в полночь 10 ноября. Спустя пять дней в Сети появилось видео, как происходило подписание документа.
В передаче "Москва. Кремль. Путин" показали эксклюзивный материал журналиста Павла Зарубина, посвященный подписанию 10 ноября соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, сообщает МК.
Подписание соглашения произошло ближе к полуночи. На видео показали, как на стол Путину положили три белых папки и ручки.
Путин вошел в кабинет быстрым шагом. Не успевая сесть за стол, он приказал начать видеоконференцию с Баку. На том конце уже расположился президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президенты появились синхронно. Содержание договора еще не было известно широкой публике, его предстояло завизировать лидерам РФ, Азербайджана и Армении, причем Никол Пашинян сделал это за кадром.
Перед записью подписания договора Путину предложили "пробежать" текст глазами.
"Зачем мне его читать? Я же это писал", - ответил глава Кремля.
После подписания документа Путин позировал "для красивого кадра".
Договор о прекращении войны в Карабахе – о чем сообщалось ранее:
- Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После подписания документа в Ереване начались массовые беспорядки.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
- Президент Армении Армен Саргсян заявил, что узнал из прессы о подписании договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.