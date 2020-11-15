Появилось видео, как Путин не читая подписал соглашение по Карабаху

Путин подписал соглашение по Карабахе, не читая ее/ Reuters

Глава Кремля Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали документ о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Перемирие вступило в силу в полночь 10 ноября. Спустя пять дней в Сети появилось видео, как происходило подписание документа.

В передаче "Москва. Кремль. Путин" показали эксклюзивный материал журналиста Павла Зарубина, посвященный подписанию 10 ноября соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, сообщает МК.

Подписание соглашения произошло ближе к полуночи. На видео показали, как на стол Путину положили три белых папки и ручки.

Путин вошел в кабинет быстрым шагом. Не успевая сесть за стол, он приказал начать видеоконференцию с Баку. На том конце уже расположился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президенты появились синхронно. Содержание договора еще не было известно широкой публике, его предстояло завизировать лидерам РФ, Азербайджана и Армении, причем Никол Пашинян сделал это за кадром.

Перед записью подписания договора Путину предложили "пробежать" текст глазами.

"Зачем мне его читать? Я же это писал", - ответил глава Кремля.

После подписания документа Путин позировал "для красивого кадра".

Договор о прекращении войны в Карабахе – о чем сообщалось ранее: