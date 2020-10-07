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Пойдет ли РФ на аншлюс Беларуси: американский генерал оценил шансы

7 октября 2020, 03:40

Появление российских войск в Беларуси может нести угрозу для Украины, а также для Польши и стран Балтии.

Бен Ходжес
Бен Ходжес заявил об угрозе для Украины/ Reuters

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес оценил перспективы принудительного присоединения Беларуси к России.

Свой прогноз он озвучил в интервью РБК-Украина.

"Я не думаю, что мы увидим принудительный аншлюс, я думаю, Россия не хочет этого делать. Россияне стараются держаться чуть ниже того уровня, на котором даже французы и немцы могли бы сказать: "Все, хватит". Пока россиянам это удается", – считает Ходжес.

В то же время Ходжес выразил обеспокоенность из-за границы между Украиной и Беларусью. По его словам, появление российских войск в Беларуси может нести угрозу для Украины, а также для Польши и стран Балтии.

"Нет никаких сомнений в том, что Кремль видит прекрасные возможности в нынешних проблемах в Минске, и они сделают все возможное, чтобы Лукашенко оставался у власти, пока это хорошо для них. Или они заменят его кем-то, кто еще более готов к сотрудничеству. И теперь я боюсь, что это приведет к появлению российских войск в Беларуси, что угрожает Украине, а также Польше, Литве, Латвии", - считает американский генерал.

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Напомним:

  • Социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что обещанные Беларуси российскими властями 1,5 млрд долларов будут влиты в окончательное подавление протестов в белорусском государстве.
  • Потом президент РФ Владимир Путин с помощью главы Беларуси Александра Лукашенко воплотит в жизнь свой план по аншлюсу (аншлюс – присоединение) белорусского государства.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность поглощения Беларуси со стороны России.
Бен Ходжес новости Беларуси
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