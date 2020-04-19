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Масштабный пожар в Нотр-Даме: как выглядит собор сейчас

19 апреля 2020, 21:07

СМИ опубликовали фото собора Парижской Богоматери в Париже через год после жуткого пожара.

Нотр-Дам через год после пожара / WINDFALL FILMS

В ночь с 14 на 15 апреля прошлого года в шедевре мировой архитектуры - соборе Парижской Богоматери (прославленном в легендарном одноименном романе французского классика Виктора Гюго) произошел масштабный пожар.

Журналисты  ВВС выложили фото и видео собора Парижской Богоматери спустя год после возгорания, на которых видно, что шпиль собора упал во время пожара, но сам собор чудом уцелел.

Корреспондент в Париже Люси Уильямсон рассказала, почему восстановление крыши Нотр-Дама-де-Пари было прекращено, что беспокоит реставраторов, и почему настоятель собора сравнивает его с солидной дамой.

  • Масштабный пожар в Нотр-Даме фото год спустя Нотр-Дам через год после пожара: как выглядит сейчас / WINDFALL FILMS
  • Масштабный пожар в Нотр-Даме фото год спустя Нотр-Дам через год после пожара: как выглядит сейчас / WINDFALL FILMS
  • Масштабный пожар в Нотр-Даме фото год спустя Нотр-Дам через год после пожара: как выглядит сейчас / WINDFALL FILMS
  • Масштабный пожар в Нотр-Даме фото год спустя Нотр-Дам через год после пожара: как выглядит сейчас / WINDFALL FILMS
  • Масштабный пожар в Нотр-Даме фото год спустя Нотр-Дам через год после пожара: как выглядит сейчас / WINDFALL FILMS
  • Масштабный пожар в Нотр-Даме фото год спустя Нотр-Дам через год после пожара: как выглядит сейчас / WINDFALL FILMS
  • Масштабный пожар в Нотр-Даме фото год спустя Нотр-Дам через год после пожара: как выглядит сейчас / WINDFALL FILMS

"Печально, но и в таком виде – полуразрушенный, с дырками – он не потерял своего очарования. А в стенах опустевшей здания призрачно поет ветер. Почти весь прошлый год эту тихую музыку перекрывали строительные работы, туристы и движение транспорта вокруг. Но сегодня у этого готического гиганта тихо и пусто", – сообщила корреспондент.

"Нотр-Дам – это 850-летняя почтенная леди, – говорит настоятель собора Патрик Шове. – Старушка, которая получила тяжелые травмы, и сейчас болеет. Думаю, здесь есть определенный символизм. Сейчас все пожилые и больные люди – на карантине или в самоизоляции. И Нотр-Дам – не исключение. Он один, но не брошен на произвол судьбы".

Год назад, 15 апреля 2019, монсеньор Шове отдыхал в соседнем кафе, когда увидел густые клубы белого дыма, которые поднимались со шпиля Нотр-Дама. Он помчался в здание, которое так хорошо знает.

Огонь быстро делал свое дело, охватив средневековые стропила. А потом перекинулся на знаменитый шпиль, который упал на глазах у тысяч ошеломленных людей. В течение нескольких критических часов пожарные предупреждали французского президента, что, возможно, не смогут спасти собор.

Во время пожара расплавилось много свинца. Свинцовая пыль также осела на знаменитых витражах. Чтобы обезопасить людей, которые работают над восстановлением собора, специалист по витражам Клодин Луазель тщательно проверяет каждую витражную панель в здании 19-го века.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери

Напомним, масштабный пожар в шедевре мировой архитектуры - соборе Парижской Богоматери (прославленном в легендарном одноименном романе французского классика Виктора Гюго) произошел в ночь с 14 на 15 апреля. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание только через несколько часов. От пламени у них получилось сберечь две башни Нотр Дам де Пари и некоторые сокровища мировой культуры, в том числе Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон публично рассказал о вероятных сроках восстановления собора Парижской Богоматери.

Нотр-Дам де Пари пожар новости Франции
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