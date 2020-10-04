Познер поведал, как и почему США "накажут" Россию

По мнению телеведущего, шансы на то, что США будут "наказывать" РФ, весьма велики.
Известный российский телеведущий Владимир Познер заявил о том, что США планируют "наказать" Российскую Федерацию ‒ за вмешательство в выборы американского президента.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Познера в разговоре с представителями Россотрудничества.
"На всякий случай вновь вспомнить о так называемом "вмешательстве России" в избирательный процесс — это для Демократической партии такой хороший ход. Потому что, если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови", — пояснил телеведущий.
При этом он допустил ‒ если кандидат от Демократической партии США Джо Байден и одержит победу, Белый дом все равно не упустит шанс "наказать" Москву, что станет "довольно опасным ходом ".
Кроме того, Познер добавил, что возникновение в преддверии очередных выборов президента США лозунгов, который связаны с Россией — "плохой знак". Они могут повлиять, считает телеведущий, на рост антироссийских настроений, которые и без того давно наблюдаются в американском обществе.
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Россия США - что было ранее:
- Российский президент Владимир Путин выступил с предложением к властям США подписать соглашения, которые регулируют вопросы о взаимном невмешательстве в выборы и запрете использования инструментов информационной войны.
- "Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов", - подчеркнул он.