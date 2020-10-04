Познер поведал, как и почему США "накажут" Россию

Владимир Познер / УНИАН

Известный российский телеведущий Владимир Познер заявил о том, что США планируют "наказать" Российскую Федерацию ‒ за вмешательство в выборы американского президента.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Познера в разговоре с представителями Россотрудничества.

"На всякий случай вновь вспомнить о так называемом "вмешательстве России" в избирательный процесс — это для Демократической партии такой хороший ход. Потому что, если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови", — пояснил телеведущий.

При этом он допустил ‒ если кандидат от Демократической партии США Джо Байден и одержит победу, Белый дом все равно не упустит шанс "наказать" Москву, что станет "довольно опасным ходом ".

Кроме того, Познер добавил, что возникновение в преддверии очередных выборов президента США лозунгов, который связаны с Россией — "плохой знак". Они могут повлиять, считает телеведущий, на рост антироссийских настроений, которые и без того давно наблюдаются в американском обществе.

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