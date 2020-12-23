Познер рассказал, как США удалось сделать из Путина монстра

Владимир Познер / УНИАН

Известный советский и российский журналист/телеведущий Владимир Познер считает, что президента РФ Владимира Путина в "монстра" превратила внешняя политика США.

Свое мнение Познер высказал в интервью журналисту / медиамеджеру Дмитрию Гордону. По словам Познера, свою теорию по поводу Путина он уже озвучивал в США во время лекции для студентов престижного Йельского университета.

"Я не сторонник Путина, но должен сказать, что в этом виноваты не мы – это результат политики Соединенных Штатов. Приблизительно год назад я выступал в Йельском университете. Темой моей лекции было: как Соединенные Штаты создали Владимира Путина. Многие из слушателей были ошарашены. Но я им сказал: "Вы подумайте сами. Все, что я говорю, – это в документах. Я не придумал ничего здесь". Так что объяснение этому есть. Другое дело – этим пользуются, политика на этом играет", – рассказал российский журналист.

Познер особо отметил речь Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году на встрече "Большой двадцатки" (с которой и началось в РФ разворачивание программы "вставания с колен").

"Ее суть: "С нами так обращаться мы не позволим. У нас есть свои национальные и глобальные интересы. Вам придется с нами считаться. Больше мы терпеть этого не будем". И в этот момент Путин стал монстром", – подытожил он.

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