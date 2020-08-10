Правительство Ливана рухнуло: министр объявил о важном решении

Премьер-министр вскоре должен объявить об отставке всего состава правительства.
Из-за массовых акций протеста, которые вспыхнули в Ливане после мощных взрывов в порту, правительство решило в полном составе уйти в отставку.
Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Al Arabiya.
"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства", - сообщил он.
По данным издания Reuters, премьер-министр Ливана Хасан Диаб сегодня вечером выступит с обращением нации.
Взрывы в Бейруте
Напомним, 4 августа в Бейруте в портовой зоне прогремели мощные взрывы, было повреждено много построек. По последним данным, погибли более 150 человек, пострадали тысячи человек, есть пропавшие без вести.
Как писал Главред, 8 августа в центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции. Активисты требовали отставки правительства. В 16:00 начался массовый антиправительственный митинг, почти сразу он перешел в беспорядки.