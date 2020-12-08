Прайд под угрозой: в зоопарке Барселоны у львов обнаружили коронавирус

Львы не контактировали с другими животными в зоопарке.
В Барселоне у четырех львов в местном зоопарке обнаружили опасный коронавирус.
Как пишет The Guardian, это второй известный случай, когда крупные животные из семейства кошачьих заразились коронавирусом.
Три самки по имени Зала, Нима и Ран Ран, а также самец Киумбе были протестированы после того, как смотрители заметили у них легкие симптомы коронавируса.
Двое сотрудников зоопарка также получили положительный результат теста после того, как вспышку обнаружили в прошлом месяце. Сейчас власти расследуют, как могли заразиться львы.
"Львам была предоставлена ветеринарная помощь в связи с их легким клиническим состоянием, похожим на очень легкое заболевание гриппом, с помощью противовоспалительного лечения и тщательного наблюдения. Животные отреагировали хорошо", - заявили в зоопарке Барселоны.
Четырехлетний самец и самки, которым исполнилось 16 лет, не контактировали с другими животными в зоопарке, который остается открытым для посетителей.
Ветеринарная служба Барселоны связалась с коллегами из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где в апреле в четырех тигров и львов обнаружили коронавирус. Это единственный другой зоопарк, где известно, что крупные животные из семейства кошачьих заразились. Все они выздоровели.
Лечение коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат Ремдесивир для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".
- Ремдесивиром лечили президента США Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом.
- 13 октября Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд гривен из COVID-фонда - в том числе на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения и на закупку лекарственного средства Ремдесивир.
- Ученые из TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing) в Дублине провели исследование и выяснили, что витамин D играет не последнюю роль в борьбе против COVID-19.