Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на "трон"

Существует два основных сценария по Беларуси, заявил Юрий Губаревич.
Белорусский оппозиционный политик, лидер движения За свободу Юрий Губаревич спрогнозировал развитие событий в Беларуси на фона массовых протестов против режима Александра Лукашенко.
В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что существует два основных сценария.
Белорусский оппозиционер не исключил попытки Лукашенко трансформировать ситуацию изнутри и пойти на какие-то переговоры с оппозицией.
При этом он говорит о вероятности отставки Лукашенко: "Обязанности будет исполнять тогда премьер-министр, это вариант, который так или иначе может контролироваться самим блоком, который сегодня удерживает власть в Беларуси".
Вторым вариантом Губаревич считает продолжение протестов и усиление внешнего давления.
Он также напомнил, что на проведение повторных выборов официальные власти не согласны, ведь для Лукашенко это означает утрату власти.
"Хотя при нарастании давления может быть и вариант проведения выборов", —добавил Губаревич.
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Протесты в Беларуси:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.