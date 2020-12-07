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Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на "трон"

7 декабря 2020, 05:05
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Существует два основных сценария по Беларуси, заявил Юрий Губаревич.

Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Белорусский оппозиционный политик, лидер движения За свободу Юрий Губаревич спрогнозировал развитие событий в Беларуси на фона массовых протестов против режима Александра Лукашенко.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что существует два основных сценария.

Белорусский оппозиционер не исключил попытки Лукашенко трансформировать ситуацию изнутри и пойти на какие-то переговоры с оппозицией.

При этом он говорит о вероятности отставки Лукашенко: "Обязанности будет исполнять тогда премьер-министр, это вариант, который так или иначе может контролироваться самим блоком, который сегодня удерживает власть в Беларуси".

Вторым вариантом Губаревич считает продолжение протестов и усиление внешнего давления.

Он также напомнил, что на проведение повторных выборов официальные власти не согласны, ведь для Лукашенко это означает утрату власти.

"Хотя при нарастании давления может быть и вариант проведения выборов", —добавил Губаревич.

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Протесты в Беларуси:

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
Александр Лукашенко новости Беларуси протесты в Беларуси
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