Премьер Израиля припугнул новым взрывом в Бейруте

Нетаньяху пригрозил новым взрывом в Бейруте / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о возможности очередного взрыва в столице Ливана Бейруте.

Об этом Нетаньяху заявил во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, Хезболлах владеет секретным складом оружия, который может стать причиной нового взрыва в Бейруте.

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"Теперь вот где может произойти следующий взрыв. Прямо здесь. Это бейрутский район Джана. Рядом с международным аэропортом. А здесь Хезболлах держит секретный склад оружия. Этот секретный склад оружия находится прямо здесь, в метре от газовой компании. Это канистры с газом. Прямо здесь. Это в нескольких метрах от АЗС. Это в пятидесяти метрах от газовой компании. Вот еще бензовозы. И он встроен в гражданское жилье здесь, в гражданское жилье здесь. Для жителей квартала Джанаха это настоящие координаты", - сообщил премьер-министр Израиля.

На представленном им видео показан склад и объекты, которые могут поспособствовать взрыву.

"Я обращаюсь к жителям Джана, вам следует действовать сейчас, вам стоит протестовать против этого. Если это взорвется, будет еще одна трагедия", - добавил Нетаньяху.

Взрыв в порту Бейрута: