Премьер Киргизии подал в отставку, назначен новый глава правительства

Кубатбек Боронов ушел в отставку

Из-за очень напряженной ситуации в Киргизии премьер-министр Кубатбек Боронов принял смелое решение о том, что уходит в отставку. После этого парламент на экстренном заседании назначил нового главу правительства.

Об этом сообщает местный портал kaktus.media.

По информации местного СМИ, правительство временно возглавил бывший депутат Садыр Жапаров. До вчерашнего дня он отбывал наказание в исправительной колонии по делу о захвате заложников в 2013 году во время митинга в Иссык-Кульской области.

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В 2017 году суд признал, что в городе Караколе на организованном им митинге насильно затолкали в автомобиль тогдашнего полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева. Жапарова приговорили к 11 годам тюрьмы.

Кроме того, сообщается, что вместо Дастана Джумабекова, который ушел в отставку с поста спикера парламента, назначен депутат Мыктыбек Абдылдаев.

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