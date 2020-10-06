Премьер Киргизии подал в отставку, назначен новый глава правительства

Правительство временно возглавил бывший депутат Садыр Жапаров.
Из-за очень напряженной ситуации в Киргизии премьер-министр Кубатбек Боронов принял смелое решение о том, что уходит в отставку. После этого парламент на экстренном заседании назначил нового главу правительства.
Об этом сообщает местный портал kaktus.media.
По информации местного СМИ, правительство временно возглавил бывший депутат Садыр Жапаров. До вчерашнего дня он отбывал наказание в исправительной колонии по делу о захвате заложников в 2013 году во время митинга в Иссык-Кульской области.
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В 2017 году суд признал, что в городе Караколе на организованном им митинге насильно затолкали в автомобиль тогдашнего полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева. Жапарова приговорили к 11 годам тюрьмы.
Кроме того, сообщается, что вместо Дастана Джумабекова, который ушел в отставку с поста спикера парламента, назначен депутат Мыктыбек Абдылдаев.
События в Киргизии - что было ранее:
- В понедельник, 5 октября, после объявления предварительных результатов парламентских выборов, по итогам которых оппозиция не прошла в парламент, в Бишкеке начались акции протесты.
- В ходе событий активисты штурмовали здание Белого дома – где работают парламент и президент – однако на тот момент они столкнулись с сопротивлением правоохранителей.
- Милиции удалось разогнать протест, в ходе которого пострадал местный политик Жанар Акаев, получивший ранение в ногу.
- Ночью 6 октября протестующие захватили здание Белого дома и ворвались в здание Госкомитета национальной безопасности. Из СИЗО ГНКБ был освобожден бывший президент республики Алмазбек Атамбаев, который с августа находился в заключении.
- Президент Кыргызстана Сооронбай Жэнбеков заявил, что силовые структуры не получали приказ оказывать сопротивление при захвате зданий и призвал активистов соблюдать действующее законодательство.