Прерванный полет: в Польше украинский контрабандист разбился на дельтаплане

У мужчины пограничники обнаружили контрабандный товар на огромную сумму.
Сотрудники польской пограничной службы обнаружили на участке границы с Украиной дельтаплан и его 44-летнего украинского пилота-контрабандиста.
Как сообщили в Пограничной службе Польши, инцидент произошел 21 декабря 2020 года в районе реки Буг. Сперва пограничники заметили объект в полете. Он двигался на достаточно большой высоте с восточного направления вглубь территории Польши.
Вскоре разбитый дельтаплан вместе с пилотом и пакетами с контрабандными сигаретами нашли в лесополосе вблизи города Волчин. В результате падения дельтаплана мужчина получил травмы. Его немедленно госпитализировали в больницу, где ему и оказали необходимую медицинскую помощь.
Сотрудники пограничной службы установили, что дельтапланом перевозили контрабандные сигареты (8 тысяч пачек) стоимостью более 112 тысяч злотых (более 850 тысяч гривен).
По данным пограничников, мужчина планировал сбросить коробки с сигаретами на польском берегу реки Буг и немедленно вернуться на территорию Украины.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Правоохранительные органы разоблачили масштабную схему контрабанды табачных изделий в Украину из оккупированной территории Донецкой области.
- Известно, что переправлять товар через границу контрабандистам помогали военнослужащие ВСУ.