Прерванный полет: в Польше украинский контрабандист разбился на дельтаплане

В Польше украинский контрабандист разбился на дельтаплане / Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Сотрудники польской пограничной службы обнаружили на участке границы с Украиной дельтаплан и его 44-летнего украинского пилота-контрабандиста.

Как сообщили в Пограничной службе Польши, инцидент произошел 21 декабря 2020 года в районе реки Буг. Сперва пограничники заметили объект в полете. Он двигался на достаточно большой высоте с восточного направления вглубь территории Польши.

Вскоре разбитый дельтаплан вместе с пилотом и пакетами с контрабандными сигаретами нашли в лесополосе вблизи города Волчин. В результате падения дельтаплана мужчина получил травмы. Его немедленно госпитализировали в больницу, где ему и оказали необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники пограничной службы установили, что дельтапланом перевозили контрабандные сигареты (8 тысяч пачек) стоимостью более 112 тысяч злотых (более 850 тысяч гривен).

По данным пограничников, мужчина планировал сбросить коробки с сигаретами на польском берегу реки Буг и немедленно вернуться на территорию Украины.

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