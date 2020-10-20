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Презент для Трампа под выборы: США и Россия готовы подписать ядерную сделку - WSJ

20 октября 2020, 16:59

Вашингтон и Москва могут в ближайшие дни подписать соглашение о контроле над вооружениями.

трамп путин
США и Россия готовы подписать ядерную сделку / Reuters

Вашингтон и Москва находятся на грани соглашения о контроле над вооружениями, которое заморозит количество ядерных боеголовок с каждой стороны и продлит новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на год.

Об этом во вторник, 20 октября сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Дональда Трампа.

"Мы очень близки к соглашению. Теперь, когда русские согласились на заморозку боезарядов, я не вижу причин, по которым мы не можем решить в ближайшие дни оставшиеся вопросы", – цитирует издание слова чиновника.

Отмечается, что администрация Трампа настаивает на том, чтобы Россия заключила соглашение до выборов в США 3 ноября, и это событие обеспечило бы президенту Трампу дипломатическое достижение в последние дни его кампании.

В пятницу у обеих сторон возникли разногласия по поводу предложения президента России Владимира Путина о безоговорочном продлении срока действия нового договора СНВ 2011 года, который сокращает вооружения дальнего действия и истекает в феврале 2021 года.

Ядерная сделка США и России – о чем сообщалось ранее:

  • 19 октября в Кремле выразили надежду, что контакты с США будут продолжены несмотря на отказ Белого дома продлить на год Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без дополнительных условий, как предложил Владимир Путин.
  • 17 октября Вашингтон отверг предложение главы Кремля Владимира Путина продлить договор, срок которого истекает в феврале 2021 года, не менее чем на год.
  • 16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить договор с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий ‒ сроком не менее, чем на один год.
  • 12 октября издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует подписать соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США, которые пройдут 3 ноября.

Ядерная сделка между Россией и США – что важно знать:

СНВ-III (договор между Российской Федерацией и Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в том числе ядерных вооружений – ред.) был подписан между президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, но сегодня Вашинтон считает его устаревшим и не отвечающим американским интересам.

Администрация Трампа настаивает на его замене долгосрочным пактом о контроле над вооружениями, под которым, помимо США и России, должен поставить подпись Пекин.

Срок действия нынешнего пакта истекает в феврале 2021 года. Если администрация Трампа откажется от его продления, то впервые за десятилетия никаких ядерных ограничений у США и России не будет - по крайней мере на бумаге.

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