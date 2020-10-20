Презент для Трампа под выборы: США и Россия готовы подписать ядерную сделку - WSJ

США и Россия готовы подписать ядерную сделку / Reuters

Вашингтон и Москва находятся на грани соглашения о контроле над вооружениями, которое заморозит количество ядерных боеголовок с каждой стороны и продлит новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на год.

Об этом во вторник, 20 октября сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Дональда Трампа.

"Мы очень близки к соглашению. Теперь, когда русские согласились на заморозку боезарядов, я не вижу причин, по которым мы не можем решить в ближайшие дни оставшиеся вопросы", – цитирует издание слова чиновника.

Отмечается, что администрация Трампа настаивает на том, чтобы Россия заключила соглашение до выборов в США 3 ноября, и это событие обеспечило бы президенту Трампу дипломатическое достижение в последние дни его кампании.

В пятницу у обеих сторон возникли разногласия по поводу предложения президента России Владимира Путина о безоговорочном продлении срока действия нового договора СНВ 2011 года, который сокращает вооружения дальнего действия и истекает в феврале 2021 года.

Ядерная сделка США и России – о чем сообщалось ранее:

19 октября в Кремле выразили надежду, что контакты с США будут продолжены несмотря на отказ Белого дома продлить на год Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без дополнительных условий, как предложил Владимир Путин.

17 октября Вашингтон отверг предложение главы Кремля Владимира Путина продлить договор, срок которого истекает в феврале 2021 года, не менее чем на год.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить договор с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий ‒ сроком не менее, чем на один год.

12 октября издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует подписать соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США, которые пройдут 3 ноября.

Ядерная сделка между Россией и США – что важно знать:

СНВ-III (договор между Российской Федерацией и Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в том числе ядерных вооружений – ред.) был подписан между президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, но сегодня Вашинтон считает его устаревшим и не отвечающим американским интересам.

Администрация Трампа настаивает на его замене долгосрочным пактом о контроле над вооружениями, под которым, помимо США и России, должен поставить подпись Пекин.

Срок действия нынешнего пакта истекает в феврале 2021 года. Если администрация Трампа откажется от его продления, то впервые за десятилетия никаких ядерных ограничений у США и России не будет - по крайней мере на бумаге.