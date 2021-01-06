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Президент Казахстана дал отпор россиянам по поводу "земель-подарка России"

6 января 2021, 09:47
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Касым-Жомарт Токаев опубликовал большой материал-отповедь имперским заявлениям российской политики.

Токаев
Касым-Жомарт Токаев / Reuters

Территория Казахстана унаследована от предков и ‒ главное богатство местных жителей, которым "никто извне не отдавал ее".

Об этом написал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в статье для издания Егемен Казахстан. Так руководитель государства ответил депутатам Госдумы РФ Вячеславу Никонову и Евгению Федорову, которые называли земли Казахстана "подарком от России".

"Наша история не измеряется от 1991 или 1936 года. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства, а затем в Золотой Орде, Тюркском каганате, при гуннах и саках. Корни нашей национальной истории лежат в глубине древности […] Историю должны изучать историки, а не политики", – написал Токаев.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Депутат Госдумы РФ, глава комитета по вопросам образования и науки Вячеслав Никонов в эфире Первого российского телеканала заявил о том, что "территории Республики Казахстан – это большой подарок России". Никонова публично поддержал другой депутат - Евгений Федоров.
  • Его заявления вызвали недоумение в МИД Казахстана. В Нур-Султане вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Комарова и вручили ему ноту протеста. В дипломатическом ведомстве полагают, что такие заявление могут навредить сотрудничеству двух государства.
новости России Госдума РФ Касым-Жомарт Токаев новости Казахстана
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