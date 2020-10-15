Президент Кыргызстана решил уйти в отставку и огласил просьбу

Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке с поста президент Кыргызстана / Reuters

В четверг, 15 октября, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что решил уйти в отставку и огласил просьбу к новому премьер-министру Садыру Жапарову и другим политикам.

Жээнбеков объявил об отставке во время обращения к нации и попросил премьера и политиков, увести своих сторонников с улиц, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

По словам Жээнбекова, он решил покинуть пост, поскольку протесты в Кыргызстане не прекращаются.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан… Поэтому принял решение уйти в отставку. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", – сказал Жээнбеков.