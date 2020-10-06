Президент Кыргызстана сделал заявление о событиях в стране

Сооронбай Жээнбеков призвал оппозицию Кыргызстана действовать по закону / Reuters

Ночью, 6 октября, в республике Кыргызстан произошла попытка незаконного захвата власти. Правоохранительные органы не оказывали сопротивления по причине отсутствия соответствующего приказа. Лидеры протеста должны действовать в рамках законодательства, а ЦИК по возможности может отменить результаты парламентских выборов.

Об этом заявил глава государства Сооронбай Жээнбеков, сообщает издание 24.kg.

По его словам, активисты должны перевести свой протест в русло закона, а гражданам не следует становиться участниками провокационных мероприятий.

"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок", - сказал Жээнбеков.

Кроме того, киргизский глава государства выступил с предложением к Центральной избирательной комиссии при определенных обстоятельствах отменить результаты голосования.

Тем временем представители оппозиции намереваются "назначить" своего временного главу правительства.

Также они уже "избрали" временного градоначальника Бишкека – Жоошбека Коеналиева, представителя партии Республика.Читайте такжеПротесты в Бишкеке: протестующие освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО, горел Белый дом

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