Президент Кыргызстана сделал заявление о событиях в стране

Сооронбай Жэнбеков не исключил проведения новых парламентских выборов в Кыргызстане.
Ночью, 6 октября, в республике Кыргызстан произошла попытка незаконного захвата власти. Правоохранительные органы не оказывали сопротивления по причине отсутствия соответствующего приказа. Лидеры протеста должны действовать в рамках законодательства, а ЦИК по возможности может отменить результаты парламентских выборов.
Об этом заявил глава государства Сооронбай Жээнбеков, сообщает издание 24.kg.
По его словам, активисты должны перевести свой протест в русло закона, а гражданам не следует становиться участниками провокационных мероприятий.
"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок", - сказал Жээнбеков.
Кроме того, киргизский глава государства выступил с предложением к Центральной избирательной комиссии при определенных обстоятельствах отменить результаты голосования.
Тем временем представители оппозиции намереваются "назначить" своего временного главу правительства.
Также они уже "избрали" временного градоначальника Бишкека – Жоошбека Коеналиева, представителя партии Республика.Читайте такжеПротесты в Бишкеке: протестующие освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО, горел Белый дом
События в Кыргызстане
- В понедельник, 5 октября, в Кыргызстане были объявлены предварительные итоги парламентских выборов. Оппозиция в Жогорку Кенеш не прошла – ее представители заявили, что не намерены признавать результатов избирательного процесса.
- Политики вывели людей на акцию протесты на площадь Ала-Тоо в Бишкеке.
- Спустя некоторое время мирные акции переросли в беспорядки – активисты пытались захватить Белый дом, где расположены администрация президента и парламент. Произошли столкновения с силовиками и на тот момент взять здание под контроль протестующим не удалось.
- В ночь с 5 на 6 октября активисты захватили здание парламента, которое в ходе событий было подожжено. Также они освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который с августа прошлого года находился в тюрьме.