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Президент Кыргызстана сделал заявление о событиях в стране

6 октября 2020, 10:22

Сооронбай Жэнбеков не исключил проведения новых парламентских выборов в Кыргызстане.

Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков призвал оппозицию Кыргызстана действовать по закону / Reuters

Ночью, 6 октября, в республике Кыргызстан произошла попытка незаконного захвата власти. Правоохранительные органы не оказывали сопротивления по причине отсутствия соответствующего приказа. Лидеры протеста должны действовать в рамках законодательства, а ЦИК по возможности может отменить результаты парламентских выборов.

Об этом заявил глава государства Сооронбай Жээнбеков, сообщает издание 24.kg.

По его словам, активисты должны перевести свой протест в русло закона, а гражданам не следует становиться участниками провокационных мероприятий.

"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок", - сказал Жээнбеков.

Кроме того, киргизский глава государства выступил с предложением к Центральной избирательной комиссии при определенных обстоятельствах отменить результаты голосования.

Тем временем представители оппозиции намереваются "назначить" своего временного главу правительства.

Также они уже "избрали" временного градоначальника Бишкека – Жоошбека Коеналиева, представителя партии Республика.Читайте такжеПротесты в Бишкеке: протестующие освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО, горел Белый дом

События в Кыргызстане

  • В понедельник, 5 октября, в Кыргызстане были объявлены предварительные итоги парламентских выборов. Оппозиция в Жогорку Кенеш не прошла – ее представители заявили, что не намерены признавать результатов избирательного процесса.
  • Политики вывели людей на акцию протесты на площадь Ала-Тоо в Бишкеке.
  • Спустя некоторое время мирные акции переросли в беспорядки – активисты пытались захватить Белый дом, где расположены администрация президента и парламент. Произошли столкновения с силовиками и на тот момент взять здание под контроль протестующим не удалось.
  • В ночь с 5 на 6 октября активисты захватили здание парламента, которое в ходе событий было подожжено. Также они освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который с августа прошлого года находился в тюрьме.

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