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Президент Кыргызстана заявил о готовности вести переговоры с оппозицией

6 октября 2020, 18:26

Происходящее после парламентских выборов в Кыргызстане Жээнбеков назвал "незаконным захватом власти".

Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности вести переговоры с оппозицией / Reuters

Во вторник, 6 октября, президент Киргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности вести переговоры с оппозицией.

Об этом Жээнбеков рассказал в интервью киргизской службе BBC.

"Я как легитимный президент, а у меня большая роль, как у легитимного президента. Я должен объединить их и должен быть готов провести с каждым из них переговоры", - заявил Жээнбеков.

В то же время происходящее после парламентских выборов в Кыргызстане Жээнбеков назвал "незаконным захватом власти", цель которых "не только отмена результатов выборов, а дестабилизация ситуации в стране".

"Очевидно, что их целью является не отмена результатов выборов, а дестабилизация страны. В конце концов, понятно, что цель - устранить президента ", - сказал президент Жээнбеков.

Ситуация в Кыргызстане – о чем сообщалось ранее:

  • 6 октября Центральная избирательная комиссия приняла решение об аннулировании результатов парламентских выборов. Не исключено, что будет принято решение о роспуске ЦИК. Об этом заявила член Центризбиркома Кыргызстана Гульнара Джурабаева.
  • Ночью 6 октября протестующие захватили здание Белого дома и ворвались в здание Госкомитета национальной безопасности. Из СИЗО ГНКБ был освобожден бывший президент республики Алмазбек Атамбаев, который с августа находился в заключении.
  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сделал заявление о событиях в стране и отметил, что силовые структуры не получали приказ оказывать сопротивление при захвате зданий и призвал активистов соблюдать действующее законодательство.

Протесты в Кыргызстане – что важно знать:

Обстановка в республике Кыргызстан накалилась утром, 5 октября. После объявления предварительных итогов выборов, в результате которых выяснилось, что оппозиционные силы не проходят в парламент, 11 партий отказались признавать их результаты.

Глава партии Бир Бол Алтынбек Сулайманов заявил, что нужно провести новые выборы без провластных партий. По его словам, Кыргызстан "опозорился на весь мир", а таких выборов в стране еще никогда не было.

В Жогорку Кенеш – 120 парламентских мест, на которые претендовали 16 партий. Победившие политические силы будут создавать коалицию, так как большинства не получит ни одна партия.

Сооронбай Жээнбеков Протесты в Кыргызстане Новости Кыргызстана
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