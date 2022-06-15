Президенту Франции Макрону дали пощечину в Румынии: все произошло быстро

Макрону дали пощечину в Румынии / Фото Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время визита в Румынию. Этот момент попал на видео.

Макрон подошел к людям, ожидавшим за установленным железным забором. В этот момент какой-то мужчина из толпы ударил президента по лицу.

К Макрону сразу подбежали охранники. Что было дальше пока неизвестно.

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Недавно стало известно о том, что премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц посетят Украину 16 июня. Визит планировался за день до того, как Европейская комиссия предоставит заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Однако позже представитель Шольца заявил, что он не подтверждает его поездку в Украину.

Впоследствии первый советник посла Франции в Украине Бруно Коссанель заявил, что Макрон прибудет в Киев 15 июня. Однако через несколько часов после этого в посольстве опровергли эту информацию и заявили, что Макрон не приедет в Украину 15 июня. Также там отметили, что Бруно Коссанель категорически отрицает предписанный ему комментарий о возможном визите президента Макрона в Украину.

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