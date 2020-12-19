При взрыве баллона с кислородом в больнице Турции погибли 8 человек

7 человек погибли в отделении реанимации, еще один человек скончался во время перевода в другую больницу.
В городе Газиантеп на юге Турции в медучреждении взорвался кислородный аппарат. Погибли 8 пациентов с коронавирусом.
Как сообщает агентство Anadolu, взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Данные о пострадавших не приводятся.
В то же время стало известно, что 7 человек погибли в отделении реанимации, еще один человек скончался во время перевода в другую больницу.
Возраст погибших составляет от 56 до 85 лет.
Отмечается, что 14 других пациентов отделения перевели в другие больницы, способные принимать инфицированных COVID-19.
Пожары в коронавирусных больницах – о чем сообщалось ранее:
- На востоке Румынии в городе Пиата-Нямц 14 ноября произошел пожар в больнице для больных коронавирусом, в результате которого погибли, как минимум, десять человек.
- 31 октября мощный взрыв произошёл в поликлинике Городской больницы № 2 Челябинска - там взорвалась кислородная будка.
Автор: Адриана Бубновская