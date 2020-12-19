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При взрыве баллона с кислородом в больнице Турции погибли 8 человек

19 декабря 2020, 09:44

7 человек погибли в отделении реанимации, еще один человек скончался во время перевода в другую больницу.

В Турции в больнице произошел взрыв / www.aa.com.tr

В городе Газиантеп на юге Турции в медучреждении взорвался кислородный аппарат. Погибли 8 пациентов с коронавирусом.

Как сообщает агентство Anadolu, взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Данные о пострадавших не приводятся.

В то же время стало известно, что 7 человек погибли в отделении реанимации, еще один человек скончался во время перевода в другую больницу.

Возраст погибших составляет от 56 до 85 лет.

Отмечается, что 14 других пациентов отделения перевели в другие больницы, способные принимать инфицированных COVID-19.

Пожары в коронавирусных больницах – о чем сообщалось ранее:

  • На востоке Румынии в городе Пиата-Нямц 14 ноября произошел пожар в больнице для больных коронавирусом, в результате которого погибли, как минимум, десять человек.
  • 31 октября мощный взрыв произошёл в поликлинике Городской больницы № 2 Челябинска - там взорвалась кислородная будка.

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