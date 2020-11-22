Принц Уильям и Кейт Миддлтон огорчили смертью любимца

Королевская семья похоронила любимую собаку.
Герцог Кембриджский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон рассказали подписчикам своего блога, что умерла их любимая собака по имени Лупо.
"К большому сожалению, в минувшие выходные скончалась наша дорогая собака Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и мы будем очень по нему скучать", — написали они на своей странице в Instagram.
Отметим, Лупо часто фигурировал на семейных фотографиях членов королевской семьи.
Как известно, английский кокер-спаниель родился от собаки, которой владели Майкл и Кэрол Миддлтон, родители Кейт. Он был подарен на свадьбу Уильяма и Кейт в 2011 году и, как считается, помог им выбрать имя для принца Джорджа. Как пишет Daily Mail, пара разбросала на полу записки с разными именами, и Лупо выбрал одну из них. Кейт Миддлтон назвала Лупо в честь своей прабабушки по отцовской линии, урожденной Олив Кристианы Луптон.
Читайте такжеБеременная Меган Маркл оставила принца Гарри и уехала в Мексику
Напомним, что еще в марте появилась информация, что сотрудники дворца заболели коронавирусом - после этого королева Елизавета II изолировалась в Виндзорском замке.
25 марта мир был шокирован новостью о тяжком недуге принца Чарльза.