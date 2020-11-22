Принц Уильям и Кейт Миддлтон огорчили смертью любимца

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сообщили о смерти "сердца семьи" / Фото: kensingtonroyal/Instagram

Герцог Кембриджский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон рассказали подписчикам своего блога, что умерла их любимая собака по имени Лупо.

"К большому сожалению, в минувшие выходные скончалась наша дорогая собака Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и мы будем очень по нему скучать", — написали они на своей странице в Instagram.

Отметим, Лупо часто фигурировал на семейных фотографиях членов королевской семьи.

Как известно, английский кокер-спаниель родился от собаки, которой владели Майкл и Кэрол Миддлтон, родители Кейт. Он был подарен на свадьбу Уильяма и Кейт в 2011 году и, как считается, помог им выбрать имя для принца Джорджа. Как пишет Daily Mail, пара разбросала на полу записки с разными именами, и Лупо выбрал одну из них. Кейт Миддлтон назвала Лупо в честь своей прабабушки по отцовской линии, урожденной Олив Кристианы Луптон.

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