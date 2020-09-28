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Пришло время покончить с оккупацией Арменией территории Азербайджана – Эрдоган

28 сентября 2020, 14:35

По словам Эрдогана, Армения должна уйти с земли Азербайджана.

Эрдоган
Эрдоган / Reuters

Настало время распрощаться с оккупацией Армении Нагорного Карабаха. Еревану следует оставить земли Азербайджана, на которые происходит военное вторжение.

Об этом заявил президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

"Эрдоган заявил, что пришло время покончить "с оккупацией Арменией территории Азербайджана", - цитирует информагентство главу Турецкой республики.

"Армения должна немедленно уйти с азербайджанских земель, на которые она вторгается", - подчеркнул Эрдоган.

"Азербайджан ждал 30 лет для разрешения этой проблемы, теперь он делает это самостоятельно. Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для установления мира и стабильности в регионе. Кризис в регионе, начавшийся с оккупации Нагорного Карабаха, должен закончиться", - подчеркнул Эрдоган в ходе своего выступления в Стамбуле, сообщает ТАСС.

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