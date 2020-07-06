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У Путина высказались о присоединении ОРДЛО к России

Существенного продвижения урегулирования ситуации на Донбассе нет, обратил внимание Песков.

6 июля 2020, 14:20
Путин, Песков
Песков заявил, что ОРДЛО к РФ присоединять не будут / Reuters

Россия не планирует включать в состав своего государства оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. В Кремле заявили, что не располагает данными о каких-либо де-факто шагах в сторону сближения ОРДЛО с Российской Федерацией. Однако, "Россия продолжит помогать Донбассу".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает издание "РИА Новости".

По его словам, в "ДНР" и "ЛНР" получили российское гражданство и якобы являются гражданами России.

"Что касается каких-то шагов, де-факто шагов в сторону России, то мне об этом ничего неизвестно, какой-либо информацией на этот счет я не располагаю", - сказал он.

Вместе с тем, Песков заявил, что существенного продвижения урегулирования ситуации на Донбассе нет.

"Вы знаете, что Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик", - сказал пресс-секретарь Путина.

Читайте такжеПутин не пойдет войной на Украину: политолог объяснил, почему вторжения из Крыма не будетНапомним, ранее один из идеологов "русского мира", бывший "премьер-министр" "ДНР" Александр Бородай сделал громкое заявление во время выступления на съезде так называемой партии Родина – речь шла о присоединении ОРДЛО к России. Со сцены он также высказал слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за обеспечение жителей Донбасса российскими паспортами.

"Я уверен, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковыми и де-юре", — сказал Бородай.

ОРДЛО Дмитрий Песков новости России война на Донбассе
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