"Изнасиловать черепаху": на росТВ депутат побредил о борделе для зоофилов в Европе

Алексей Журавлев / УНИАН

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Журавлев выступил с заявлением о том, что в Дании якобы открыли специальное заведение-бордель для зоофилов.

Свои слова он озвучил в эфире пропагандистской передачи 60 минут на телеканале "Россия 1" (ведущие ‒ Ольга Скабеева и Евгений Попов).

"У них первый порнобалаган открылся для зоофилов! Вы представляете?! Для зоофилов в Дании, официально работает! Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать!", – с явным возмущением высказался российский политик.

Более того, Журавлев отметил, что деятельность такого центра-борделя якобы узаконена властями Дании.

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