"Изнасиловать черепаху": на росТВ депутат побредил о борделе для зоофилов в Европе

Депутат Евгений Журавлев отличился эксцентричным заявлением в прямом эфире.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Журавлев выступил с заявлением о том, что в Дании якобы открыли специальное заведение-бордель для зоофилов.
Свои слова он озвучил в эфире пропагандистской передачи 60 минут на телеканале "Россия 1" (ведущие ‒ Ольга Скабеева и Евгений Попов).
"У них первый порнобалаган открылся для зоофилов! Вы представляете?! Для зоофилов в Дании, официально работает! Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать!", – с явным возмущением высказался российский политик.
Более того, Журавлев отметил, что деятельность такого центра-борделя якобы узаконена властями Дании.
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Автор: Дмитрий Видоменко