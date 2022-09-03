Пробили дно: в России сняли эротическую рекламу с полуобнаженными девушками о "спасении коммунизма"

В России сняли эротическую рекламу о "спасении коммунизма" / Коллаж фото скриншот

В российском Курске представители местного отделения "коммунистов России" сняли эротическую рекламу о "спасении коммунизма". Несмотря на то, что в СССР осуждалась эротика, героинями ролика являются полуобнаженные девушки и красный флаг. Видео уже разлетелось в Сети.

На видео изображен флаг СССР, который якобы тонет в реке. На его "спасение" идут девушки в красных откровенных купальниках. Их образ напоминает героинь ранее популярного американского сериала "Спасатели Малибу".

Девушки сперва бросают на флаг спасатель круг, а потом достают красную тряпку из воды.

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В России сняли эротическую рекламу о "спасении коммунизма" / скриншот

"Мы спасем курский коммунизм", - говорят полуобнаженные девушки.

Напомним, в российском городе Чита детям в детском саду выдали грамоты с гербом Украины. Эти "призы" они получили за участие в конкурсе. После того как родители пожаловались, воспитатели попросили всех срочно вернуть грамоты обратно. Сообщается, что сотрудники детского сада якобы нашли эти грамоты в Интернете и просто распечатали.

Ранее в Сеть попало видео, как туристка из России провоцировала беженцев из Украины в австрийском Зальцбурге. Россиянка насмехалась над украинками и снимала все на камеру. Однако карма настигла наглеца очень быстро.

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