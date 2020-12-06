Проблемы для России, Китая и Беларуси: историк сделал прогноз о политике Байдена

Джо Байден будет помогать демократическим движениям в России, Беларуси и Китае - историк / GettyImages

После прихода на пост президента США "демократа" Джо Байдена произойдут перемены на международной политической арене. Политик восстановит американское сотрудничество с НАТО и Евросоюзом, а также будет помогать демократическим движениям в России, Китае и Беларуси.

Об этом заявил российский историк и политолог Андрей Зубов в интервью изданию Апостроф, отвечая на вопрос о том, как изменится политика США при президентстве Джо Байдена.

По его словам, при новом американском главе государства изменится многое. Байден, в отличие от Трампа, является профессиональным и прагматичным политиком. Он настроен на восстановление отношений с Североатлантическим альянсом и будет укреплять сотрудничество с Евросоюзом. Не исключен и вариант, при котором Великобритания может вернуться в ЕС после Brexit.

"Байден атлантист. Он будет на новом уровне восстанавливать отношения с НАТО. Кроме того, он сторонник Европейского Союза, который он высоко ценит и не пытается разрушить. Я думаю, что даже "Брексит" был бы невозможен, если бы был Байден. И еще неизвестно, не будет ли у Англии обратного пути после того, как Байден станет хозяином Белого дома", - считает Зубов.Читайте такжеОзвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNN

Также историк добавил, что Байден является убежденным противником авторитарных и тоталитарных режимов. Его политика будет способствовать развитию демократических движений в Беларуси, Китае и России.

"Он не пойдет крестовым походом против путинской России, но он, безусловно, будет больше помогать демократическим антиавторитарным движениям в Беларуси, в России и в Китае", - подчеркнул Андрей Зубов.

Джо Байден новости