Продолжат ли США поставлять летальное оружие Украине: кандидат Байдена на пост госсекретаря озвучил позицию

Энтони Блинкен / Фото Reuters

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента Джо Байдена поддерживает предоставление летального оружия Украине.

Об этом Блинкен заявил во время слушаний в Сенате США, передает Укринформ.

В ходе слушаний сенатор-республиканец Рон Джонсон задал вопрос, поддерживает ли Блинкен предоставление летального оружия Украине.

"Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно – это то, что мы выделили 300 млн долларов для предоставления Украине летального оружия.

Продолжаете ли вы не разделять позицию относительно предоставления этого оборонительного оружия? Считаете ли вы, что это решение Конгресса и администрации Трампа было правильным?", - спросили у Блинкена.

Вероятный будущий госсекретарь дал положительный ответ.

"Сенатор, я поддерживаю предоставление летального оружия оборонительного назначения Украине", - сказал он.

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