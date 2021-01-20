Продолжат ли США поставлять летальное оружие Украине: кандидат Байдена на пост госсекретаря озвучил позицию

Команда Байдена готова обеспечить предоставление летального оружия Украине, заявил Энтони Блинкен.
Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента Джо Байдена поддерживает предоставление летального оружия Украине.
Об этом Блинкен заявил во время слушаний в Сенате США, передает Укринформ.
В ходе слушаний сенатор-республиканец Рон Джонсон задал вопрос, поддерживает ли Блинкен предоставление летального оружия Украине.
"Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно – это то, что мы выделили 300 млн долларов для предоставления Украине летального оружия.
Продолжаете ли вы не разделять позицию относительно предоставления этого оборонительного оружия? Считаете ли вы, что это решение Конгресса и администрации Трампа было правильным?", - спросили у Блинкена.
Вероятный будущий госсекретарь дал положительный ответ.
"Сенатор, я поддерживаю предоставление летального оружия оборонительного назначения Украине", - сказал он.
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Поставки американского оружия в Украину – о чем сообщалось ранее:
- 26 августа кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал в случае победы на выборах поработать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение.
- 23 октября 2020 года Верховный главнокомандующий Объединенных сил в Европе американский генерал Филип Бридлав заявил, что если бы США приняли решение предоставить Украине ПТРК Javelin в первые две недели после начала российской агрессии, то ситуация на Донбассе развивалась бы совсем иначе.
- 10 ноября 2019 года помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал условие, при котором Америка прекратит поставки летального оружия в Украину. По его словам, это возможно в случае, если Россия и Украина достигнут мирного урегулирования продолжающегося конфликта на Донбассе. При этом О'Брайен напомнил, что администрация Дональда Трампа первая начала поставки летального оружия Украине.