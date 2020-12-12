"Проломим голову": Алиев пригрозил Армении после возобновления боев за Карабах

Ильхам Алиев / president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отреагировал на возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе.

Как подчеркнул он во время встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции и США, армянская сторона совершила теракты, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

"В настоящее время российские миротворцы осуществляют свою деятельность. Ситуация относительно стабильная. Но, несмотря на это, мне сообщили, что вчера остатки "армянской армии" совершили ряд террористических актов. Это, конечно, вызывает беспокойство", - сказал Алиев.

По его словам, Армения ни при каких условиях не должна предпринимать попыток начать новые военные действия.

"Я уже заявил 2 дня назад на военном параде, что если армянский фашизм вновь поднимет голову, мы ее проломим железным кулаком. Поэтому они должны быть внимательными, не должны планировать каких-либо военных действий. В противном случае в этот раз мы их полностью уничтожим. Однако, надеюсь до этого ситуация не дойдет", - отметил он.

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Ранее в Минобороны Армении заявили о том, что азербайджанские военные возобновили наступление на юге Нагорного Карабаха.

В Ереване считают, что в первую очередь внимание на случившееся должны обратить российские миротворцы.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение о завершении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, регион должны покинуть армянские вооруженные силы и воинские формирования НКР. На новой линии разграничения размещаются войска РФ.

История войны за Нагорный Карабах