Пропагандист Киселев призвал судить отравленного Новичком Навального за клевету

Киселев считает, что отравление Навального должна расследовать международная группа судебно-медицинских экспертов.
Российский телеведущий и журналист Дмитрий Киселев считает, что оппозиционного политика Алексея Навального, который, согласно версии Германии был отравлен химическим веществом группы Новичок, нужно судить за клевету.
Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 4 октября.
По словам Киселева, дело об отравлении Навального требует тщательного расследования группой международных специалистов, которые должны сделать запрос о получении документов из немецкой клиники Шарите.
Самого Навального, утверждает российский журналист, нужно судить за клевету после того, как политик вернется на территорию РФ.
"Когда Навальный вернётся в Россию, его нужно судить за клевету. Тогда в рамках следствия - изучить ещё раз всё хорошенько, запросив опять же документы из Шарите, собрав международную группу судмедэкспертов. Цель процесса - установление истины. Вот вам и расследование, которого столь остро требуют европейцы. Навальный, домой!" – подчеркнул Киселев.
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Отравление Навального
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно посадили в Омске для оказания помощи. Активист был госпитализирован и впал в кому.
- 22 августа Навального привезли в берлинскую клинику Шарите в Германии для прохождения дальнейшего лечения.
- Согласно выводам Германии, Алексея Навального отравили веществом из группы Новичок. Эксперты Франции и Швеции сделали аналогичное заявление после проведения лабораторных исследований.
- Сам Навальный обвинил в своем отравлении российского президента Владимира Путина.
- В Кремле заявили, что слова Навального являются неприемлемыми и оскорбительными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие заявление ничем не подкреплены.
- Российский государственный журналист Дмитрий Киселев ставит под сомнение факт отравления Навального. Он переночевал в номере гостиницы Xander в Томске, где был Навальный незадолго до того, как политику стало плохо.