Пропагандист Киселев призвал судить отравленного Новичком Навального за клевету

Когда Навальный вернётся в Россию, его нужно судить за клевету - Киселев / funnymir.net

Российский телеведущий и журналист Дмитрий Киселев считает, что оппозиционного политика Алексея Навального, который, согласно версии Германии был отравлен химическим веществом группы Новичок, нужно судить за клевету.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 4 октября.

По словам Киселева, дело об отравлении Навального требует тщательного расследования группой международных специалистов, которые должны сделать запрос о получении документов из немецкой клиники Шарите.

Самого Навального, утверждает российский журналист, нужно судить за клевету после того, как политик вернется на территорию РФ.

"Когда Навальный вернётся в Россию, его нужно судить за клевету. Тогда в рамках следствия - изучить ещё раз всё хорошенько, запросив опять же документы из Шарите, собрав международную группу судмедэкспертов. Цель процесса - установление истины. Вот вам и расследование, которого столь остро требуют европейцы. Навальный, домой!" – подчеркнул Киселев.

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Отравление Навального