Протесты в Армении: эксперты оценили шансы на отставку Пашиняна из-за поражения в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян через 6 месяцев выйдет с докладом к обществу, считает Рубен Мехрабян.
Поражение Армении в войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе стало причиной внутриполитического кризиса в стране. В Ереване проходят акции протеста с призывом к отставке премьер-министра Никола Пашиняна, который пока не намерен покидать свой пост. При этом сценарий возможного ухода Пашиняна с поста главы правительства пока остается под вопросом.
Как рассказал армянский политолог Рубен Мехрабян в эфире телеканала Украина 24, протесты в Армении не являются многочисленными и инспирированы политическими силами, которые правили государством 20 лет. Их задача – обеспечение отставки Пашиняна и проведение внеочередных выборов через год.
"Это не имеет общественного резонанса. Эти политические силы паразитируют на поражении", - полагает эксперт
По его мнению, Пашинян не собирается покидать пост главы правительства и готов решать вопросы по беженцам и проблемы с экономическим кризисом.
"Через 6 месяцев он выйдет с докладом к обществу, и после этого может быть рациональный разговор", - добавил Мехрабян.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
Как полагает украинский эксперт по международной политике Илия Куса, Пашинян уйдет в отставку вне зависимости от того, какой точки зрения придерживается оппозиция. Армения проиграла войну в Карабахе, а на премьера оказывается давление – он должен покинуть свой пост.
"Даже если смотреть с моральной точки зрения, он был лидером Армении, и она проиграла войну, он должен идти в отставку. И нет сомнений, что это будет, просто вопрос - когда и при каких условиях, в том числе, какие будут выданы гарантии безопасности Пашиняну и относительно транзита власти", - подчеркнул эксперт.Читайте такжеЗа капитуляцию в Карабахе Алиев давал Армении 5 млрд долларов: запись
Война в Нагорном Карабахе
- Многолетний вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе завершился 9 ноября подписанием Ереваном, Баку и Москвой заявления о прекращении военных действий в регионе.
- Победу в войне одержал Азербайджан. Армянская сторона передала Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Также Ереван должен открыть сухопутный коридор, который будет связывать Азербайджан с Нахичеванью. На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.
- В МИД Армении 3 декабря заявили, что армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе будет завершен только после того, как проживающему в регионе народу предоставят право на самоопределение в рамках международного законодательства.
- В Ереване проходят протесты с требованием отставки Пашиняна с поста премьер-министра из-за поражения в Нагорном Карабахе. Оппозиция считает, что он несет ответственность за ситуацию в экономике и на фронте.