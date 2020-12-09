Протесты в Армении: эксперты оценили шансы на отставку Пашиняна из-за поражения в Карабахе

В Армении считают поражение Еревана в Нагорном Карабахе ответственностью Пашиняна / Reuters

Поражение Армении в войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе стало причиной внутриполитического кризиса в стране. В Ереване проходят акции протеста с призывом к отставке премьер-министра Никола Пашиняна, который пока не намерен покидать свой пост. При этом сценарий возможного ухода Пашиняна с поста главы правительства пока остается под вопросом.

Как рассказал армянский политолог Рубен Мехрабян в эфире телеканала Украина 24, протесты в Армении не являются многочисленными и инспирированы политическими силами, которые правили государством 20 лет. Их задача – обеспечение отставки Пашиняна и проведение внеочередных выборов через год.

"Это не имеет общественного резонанса. Эти политические силы паразитируют на поражении", - полагает эксперт

По его мнению, Пашинян не собирается покидать пост главы правительства и готов решать вопросы по беженцам и проблемы с экономическим кризисом.

"Через 6 месяцев он выйдет с докладом к обществу, и после этого может быть рациональный разговор", - добавил Мехрабян.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Как полагает украинский эксперт по международной политике Илия Куса, Пашинян уйдет в отставку вне зависимости от того, какой точки зрения придерживается оппозиция. Армения проиграла войну в Карабахе, а на премьера оказывается давление – он должен покинуть свой пост.

"Даже если смотреть с моральной точки зрения, он был лидером Армении, и она проиграла войну, он должен идти в отставку. И нет сомнений, что это будет, просто вопрос - когда и при каких условиях, в том числе, какие будут выданы гарантии безопасности Пашиняну и относительно транзита власти", - подчеркнул эксперт.Читайте такжеЗа капитуляцию в Карабахе Алиев давал Армении 5 млрд долларов: запись

Война в Нагорном Карабахе