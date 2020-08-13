"Свиней нужно паковать": активист рассказал об издевательствах силовиков

Активист рассказал подробности допросов / Reuters

Активист, которого задержал ОМОН в беларусском городе Гродно во время мирной акции протеста, рассказал о допросе силовиков.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

Виталия задержали 9 августа после того, как он и другие жители города вышли на мирную акцию протеста. Люди собирались на Советской площади, однако вскоре движение перекрыли ГАИ.

"Никаких провокаций и оскорбительных лозунгов со стороны народа не было, люди просто просили силовиков сложить оружие. Затем ОМОН выстроился и начал идти на людей, которые убегали в разные стороны, кто не бежал, того не трогали пока что (как нас с подругой)… Подъехали новые бусы и автозаки, которые окружили народ. Началось массовое задержание. Люди начали становится в цепочку солидарности, и снова просить силовиков сложить оружие, взывая к их совести и напоминая, что они давали присягу защищать белорусский народ. Все наши просьбы были проигнорированы и началась "зачистка", – рассказывает Виталий о событиях в городе.

Читайте также"Жыве Беларусь": в Киеве под посольством жгут файеры

Очевидец рассказал, что "ОМОН ломанулся на людей с дубинками и газом".

"Мы решили использовать проверенную тактику и спокойным шагом уходить. За спиной я услышал крики ОМОНа : "Вы трое, стоять". Я не успел остановиться, как меня заломали, начали бить дубинкой по спине и ногам, а затем головой вниз вести к бусу. Меня закинули, там сидело ещё 4 силовика, которые били дубинками и орали "Голову вниз! Отключил телефон!", в этот же бус заталкивают мою подругу и друга, который пытался спокойно уйти с нами. Мы не сопротивлялись при задержании. Подруга спросила "Зачем вы применяете насилие?", на что было сказано: "Если вас, свиней, не паковать, то вы будете сжигать магазины", – рассказал молодой человек.

По словам Виталия, задержанных привезли тюрьму №1 Гродно, где во внутреннем дворе возле стены с поднятыми руками и разбитыми головами находилось большое количество людей.

"У одного парня была серьезно разбита голова, он просил о медицинской помощи, но ему лишь говорили: "Захотел перемен? Получай!". В итоге ему оказали помощь, только когда он был в предобморочном состоянии. Другого парня просто избивали на полу, он кричал "Давайте! Убивайте!". Когда меня поставили к стене, то сразу забрали телефон и начали обыскивать сумку. Мне было страшно, что они могут подбросить какой наркотик, этому бы я не удивился. Мы простояли у стены с поднятыми руками, которых ты уже не чувствуешь, около 40 минут", – рассказывает Виталий.

Сначала задержанных повели на осмотр вещей, который, по словам очевидца, сопровождался оскорблениями, побоями и издевательствами.

"Нам сказали выкладывать всё с сумок, снимать ремни и шнурки, раздеваться до гола и приседать. Это было ужасно унизительно делать, но если ты не повинуешься, то будешь как тот парень на полу. У нас изъяли все вещи и заталкивали в камеры", – поделился очевидец.

Виталий рассказал, что всех отвели в камеры, которые были непригодны для нахождения, с плесенью на стенах, с железными кроватями без матрасов, а на утро задержанных ожидал допрос.

"Мы слышали, как с какой-то камеры просили помощи, так как у человека началась эпилепсия. Что было дальше с тем парнем - не знаю. Так же ночью мы услышали, что все РОВД заполнены, а в самой тюрьме, в которой мы находились, было 400 задержанных", – рассказал парень.

"У парня с камеры началась паника, а психосоматические расстройства никто не отменял, ему очень захотелось в туалет по-большому. Он с допроса вернулся первый, парень попросил туалетной бумаги, наблюдатели не дали. Ему пришлось подтираться своим бельем, а потом его выбрасывать", – делится очевидец.

Во время допроса, следователи записывали все данные со слов задержанных, а потом отправляли обратно в камеру, где они ожидали суда.

По словам Виталия, во время допроса, сзади стола следователя находилась камера, где, по словам сотрудников, находились несовершеннолетние подростки, родителям которых, сообщать об их задержании не спешили.

Напомним, в Беларуси с 9 августа идет серия протестов, направленная на непризнание результатов президентских выборов в стране, в которых, как утверждают власти, победу одержал Александр Лукашенко. В ходе протестов происходят столкновения силовиков с активистами. Люди жалуются на жестокие избиения со стороны правоохранителей.