В Беларуси протестующих в СИЗО избивают и насилуют – СМИ

Протесты в Беларуси закончились для некоторых демонстрантов серьезными травмами. Задержанные участники протестов подвергаются жестоким избиениям и даже изнасилованиям.

"Пролежать целую ночь в луже крови, и спать стоя — это ещё мелочи. По ночам дежурящие под стенами тюрьмы родственники и правозащитники слышат ужасающие звуки пыток, а днем машины скорой помощи одна за одной вывозят людей в больнице. Тела тех людей, которым удалось выйти из места пыток, напоминают одно сплошное месиво", – пишет Telegram-канал NEXTA.

В распоряжении журналистов оказалась медицинская карта мужчины, которого в лечебное учреждение доставили из изолятора. На его теле были обнаружены многочисленные травмы, которые он получил в ходе уличных протестов.

"Ссадины по всему телу, сотрясение мозга, множественные переломы. А ещё, травматическое повреждение прямой кишки (что означает, что человека изнасиловали неизвестным предметом), а также серьезный ушиб половых органов", – написано в документе.

Протесты в Беларуси

Как ранее писал Главред, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.

Белорусская оппозиция утверждает, что во время выборов были масштабные фальсификации. В Беларуси люди вышли на акции протеста, чтобы отстоять свое право выбирать президента. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертва и много пострадавших.