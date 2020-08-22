Протесты в Беларуси используют спецслужбы России – эксперт

Российские спецслужбы используют протесты в Беларуси, сказал эксперт / Reuters

Эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь полагает, что спецслужбы России используют протесты в Беларуси для того, чтобы давить на президента Александра Лукашенко.

Российские спецслужбы хотят заставить Лукашенко действовать по сценарию РФ, рассказал эксперт Obozrevatel.

Собеседник полагает, что сейчас в Кремле заинтересованы в действиях белорусской оппозиции.

"Конечно, люди протестуют искренне, и президент им надоел. Но я уверен, что спецслужбы РФ используют протест для того, чтобы давить на Лукашенко…", – сказал Самусь.

Директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает, что власти России будут "сливать" Лукашенко.

Читайте такжеБеларусь Лукашенко уже закончиласьПо его мнению, РФ поняла, что Лукашенко стал токсичным для своего народа.

Напомним, массовые протесты в Беларуси 2020 начались 9 августа после президентских выборов. Протесты стартовали после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым на выборах безоговорочно лидирует Александр Лукашенко.

Белорусская оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.

Власти Евросоюза не признал выборы в Беларуси, а США назвали их нечестными.

Позже Лукашенко заявил, что в Беларуси готовили "эту заварушку", все планируют и направляют США, а европейцы – подыгрывают.