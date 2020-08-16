На работу могут и не вернуться: Лукашенко предупредил бастующих о последствиях

Александр Лукашенко обратился к бастующим / tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил бастующих граждан о том, что те рабочие, которые и дальше будут участвовать в протестах, не смогут вернуться на свои рабочие места.

Об этом он заявил на митинге его сторонников в центре Минска 16 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

"Не бросайте рабочие места, ибо потом на них не вернетесь. Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете - 50 с лишним тысяч стоящих здесь, на этой площади - что не бывает вертолетных денег. Деньги надо зарабатывать каждый день, и не на площади, а в полях, на заводах и фабриках", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко также обратился к представителям творческой интеллигенции с призывом "одуматься".

"Врачи, учителя, творческая интеллигенция - возьмите голову в руки. Мы не остановили ни один завод, ни одно село не закрыли и люди сегодня благодарят нас", - подчеркнул он.

Напомним, с 17 августа в Беларуси объявлена общенациональная забастовка. Она будет продолжаться до выполнения требований протестующих. Участники массовых акций требуют провести честные выборы в стране и выражают недовольство фальсификациями и победой президента Александра Лукашенко.