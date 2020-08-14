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"Детей используют как пушечное мясо": Лукашенко ошарашил заявлением

14 августа 2020, 19:58

Президент Беларуси заявил о "начале агрессии против страны".

Лукашенко
Лукашенко призвал людей сидеть дома / Reuters

На фоне массовых акций протеста президент Беларуси Александр Лукашенко провел заседание с членами Совета безопасности. Во время мероприятия глава государства призвал жителей страны не выходить на акции протестов.

Об этом сообщает издание Белта.

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - заявил Лукашенко.

Также президент прокомментировал общую ситуацию в Беларуси.

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"Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать", - сказал Лукашенко.

Напомним, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Как ранее сообщалось, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.

новости Беларуси протесты Александр Лукашенко
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